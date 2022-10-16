أزمة الفيضانات تتفاقم في شمال فيكتوريا حيث تستعد أجزاء من نيو ساوث ويلز لمزيد من الأمطار

النقاط الرئيسية رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي يسافر إلى المناطق المنكوبة في فكتوريا لتفقد أحوالها

نُصِح السكان بالاستعداد للبقاء بعيدًا عن منازلهم لمدة سبعة إلى 10 أيام

غمر أكثر من 600 منزل وشركة في جميع أنحاء الولاية.

سافر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إلى بنديغو للقيام بجولة تفقدية في المناطق التي غمرتها الفيضانات بصحبة رئيس حكومة فكتوريا دانيال أندروز، حيث يتواصل ارتفاع منسوب الأنهار ويهدد آلاف المنازل.





استمرت أزمة الفيضانات في شمال فيكتوريا في التدهور مع غرق مئات المنازل بمياه الأمطار والأنهار وإنقاذ العشرات منها.





أمرت سلطات الطوارئ سكان شارلتون وإيكوكا بإخلاء منازلهم على الفور.





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تم إخبار أولئك الذين يعيشون في شيبارتون وأورفال ومورتشينسون وموروبنا أن الوقت قد فات للمغادرة، حيث غمر أكثر من 600 منزل وشركة في جميع أنحاء الولاية.





سافر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إلى بنديغو للقيام بجولة تفقدية في المنطقة مع رئيس حكومة دانيال أندروز.



وقال ألبانيزي لراديو ABC يوم الأحد: "هذا حدث مناخي شديد الخطورة له تأثير في المجتمعات الحضرية ولكن أيضًا في المجتمعات الإقليمية في جميع أنحاء فيكتوريا، ولكن بشكل خاص هناك في الشمال والشمال الغربي".





"سنعمل مع حكومة أندروز للتأكد من حصول الناس على الدعم الذي يحتاجونه في هذا الوقت العصيب".





يساعد أفراد قوات الدفاع الأسترالية السلطات في إجلاء السكان، وسيتم افتتاح مركز إجلاء في ميكلهام في منشأة تابعة للكومنولث.





ومن المتوقع أن تضرب Echuca بمياه الفيضانات، بحلول يوم الثلاثاء ومناطق أخرى في وقت لاحق من الأسبوع.





وتوقعت السلطات أن يتأثر حوالي 200 منزل من منازل Echuca بمياه الفيضانات.





نُصِح السكان بالاستعداد للبقاء بعيدًا عن منازلهم لمدة سبعة إلى 10 أيام، ومن المتوقع أن تتأثر منطقة Echuca بحلول منتصف الأسبوع المقبل بتأثيرات تدفق المياه من نهري جولبرن وموراي.



The Highway Bridge at Axedale, east of Bendigo, was damaged by floodwaters from the Campaspe River. Source: AAP / DIEGO FEDELE وقالت سلطات الطوارئ: " إذا لم يتم إجلاؤك، يجب أن تحتمي في أعلى مكان ممكن".





كان من المقرر إغلاق طريق ميدلاند السريع، المعروف أيضًا باسم طريق موروبنا، بعد ظهر يوم الأحد ولكن تم إغلاقه مساء السبت بين موروبنا وشيبارتون.





ارتفع نهر جولبرن في شيبارتون إلى ما بعد مستوى الفيضان الكبير البالغ 11 مترًا خلال الليل ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بعد 12 مترًا بحلول ليلة الأحد، وهو مستوى قياسي.





وقال تيم ويبوش، كبير مسؤولي العمليات في وكالة الإغاثة والطوارئ، مع تحسن الطقس، قد لا يستطيع الناس تقدير الخطر".





ارتفع نهر جولبرن في شيبارتون إلى ما بعد مستوى الفيضان الكبير البالغ 11 مترًا خلال الليل ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بعد 12 مترًا بحلول ليلة الأحد، وهو مستوى قياسي.



ساحل نيو ساوث ويلز يستعد لمزيد من الأمطار





قد تضرب المزيد من الأمطار ساحل نيو ساوث ويلز حيث يستعد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق قريبة من الأنهار بالفعل لتدفق المزيد من المياه إلى المجتمعات المنكوبة بالفيضانات.





وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الأمطار والعواصف قد تتطور على الساحل الشرقي مساء الأحد وتواجه مزيدًا من الفيضانات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتجنب المناطق الداخلية التي تعرضت للجزء الأكبر من هطول الأمطار في الآونة الأخيرة.





لكن من المتوقع أن يتطور نظام عواصف آخر فوق وسط أستراليا يوم الثلاثاء، مما يؤدي إلى هطول أمطار وعواصف رعدية على نطاق واسع إلى الولايات الشرقية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.





وأبلغت خدمة الطوارئ الحكومية، مساء السبت، السكان في أجزاء من نارانديرا، على نهر مورومبيدجي في منطقة ريفرينا، بالإخلاء بسبب الفيضانات المعتدلة.



Floodwaters surrounded home in Forbes, NSW. Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE طُلب من الأشخاص في الحدائق السياحية والقوافل في مواما الاستعداد للمغادرة، مع إنشاء مركز إجلاء في المدينة الحدودية.







من المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة في فيكتوريا على البلدات الواقعة على طول نهر موراي، بما في ذلك مواما اعتبارًا من منتصف الأسبوع.









تم إصدار تحذيرات كبيرة من فيضانات 11 نهراً في نيو ساوث ويلز صباح الأحد مع احتمال حدوث فيضانات متجددة في بعض المناطق على الرغم من الهدوء المؤقت في هطول الأمطار.









تضرر الآلاف من سكان فورب، في وسط غرب الولاي، من الفيضانات بعد أن بلغ نهر لاكلان ذروته ليلة الجمعة.









قال قائد المنطقة الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز بنجامين بيك أب يوم السبت إنه من المحتمل أن يرتفع منسوب الأنهار بسرعة، حتى لو كان الطقس جيدًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة عبر غرب نيو ساوث ويلز خلال الأسابيع القليلة الماضية.





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