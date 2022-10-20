حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات لم تنته بعد": استمرار العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة حتى الأسبوع المقبل

النقاط الرئيسية طُلب من السكان في Barmah وMoira وEchuca بولاية فيكتوريا الإخلاء على الفور

طُلب من سكان كيرانغ البحث عن مأوى لأن أوان المغادرة قد فات

هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الشديدة قد يؤدي لفيضانات مفاجئة ورياح مدمرة وحبات بَرَد كبيرة

قامت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا بتحديث تحذيرات الإخلاء في حالات الطوارئ للبلدات المتاخمة لنيو ساوث ويلز.





ويشمل التحذير المحدث سكان شمال Barmah.





وتم بالفعل تنفيذ تحذير بالإخلاء في Barmah وMoira وEchuca على طول نهر موراي.





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ويعد طريق الإخلاء الأكثر أمانا عبر Picola إلى طريق وادي موراي.





وجاء في التحذير، "إذا لم تقوموا بالإخلاء، فمن المتوقع أن يتم عزلكم خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بسبب مياه الفيضانات".



وطُلب من سكان شمال إتشوكا وقرية إتشوكا في فيكتوريا الإخلاء على الفور.





وجاء في التحذير "إذا لم تتحركوا الآن، قد تصبحون معزولين لعدة أيام. إذا اخترتم البقاء، قد لا تتمكن خدمات الطوارئ من مساعدتكم".





وصرّح أندرو كريسب، مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا، للقناة السابعة أن الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة ستكون خطيرة بالنسبة لإتشوكا حيث لا يزال يرتفع مستوى المياه في نهر موراي.





وقال مسؤول العمليات في VICSES ، تيم ويبوش، إن حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات "لم تنته بعد".





وأوضح أنهم استجابوا لأكثر من 8,000 طلب للمساعدة، بما في ذلك 730 عملية إنقاذ من الفيضانات.





كما يساعد ضباط قوات الدفاع الأسترالية وخدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند بأعمال الإغاثة في الولاية.



وقالت وزيرة خدمات الطوارئ جاكلين سيمز إن حوالي 14 مليون دولار سيتم إنفاقها على إرسال طاقم المستشفى إلى المناطق المتضررة من الفيضانات لمدة ثلاثة أشهر.





طلبت السلطات في فيكتوريا من سكان بلدة كيرانغ البحث عن مأوى لأنه فات الأوان على المغادرة.





وقال ويبوش إن عزل كيرانغ قد يمتد لسبعة أيام على الأقل.





وطُلب من سكان روتشستر الانتقال إلى مناطق أعلى بسبب الفيضانات في نهر كامباسبي.





وحذر مكتب الأرصاد الجوية من عواصف رعدية في شرق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وشمال فيكتوريا والأجزاء الشرقية البعيدة من جنوب أستراليا، مع سقوط غزير للأمطار بشكل متقطع يوم الخميس.



وقال المكتب: "من المحتمل أن تشهد المناطق الداخلية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز عواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وبَرَد كبير. ومن المحتمل أيضًا تساقط حبات بَرَد عملاقة".





وقال المكتب إن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في شرق وجنوب شرق أستراليا ستستمر حتى الأسبوع المقبل.





ويمكن أن تؤدي الأمطار إلى فيضانات مفاجئة ورياح مدمرة وسقوط حبات بَرَد كبيرة.





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