طقس قاسي يضرب نيو ساوث ويلز والمناطق المتضررة من الفيضانات لا تزال معرضة للخطر

النقاط الرئيسية: سيؤدي تعاقب ثلاثة أنظمة للأمطار إلى هطول أمطار غزيرة عبر مساحات كبيرة من شرق البلاد هذا الأسبوع

يأتي التحذير مع دخول نيو ساوث ويلز موسم La Nina الثالث على التوالي

من المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار على نطاق واسع لمدة ست ساعات إلى 30-40 ملم

يحذر خبراء الأرصاد من ارتفاع مخاطر الفيضانات على نطاق واسع مع تحرك منخفضات جوية متعددة فوق نيو ساوث ويلز مع أيام من هطول الأمطار الغزيرة على مستجمعات المياه المشبعة بالفعل.





سيؤدي تعاقب ثلاثة أنظمة للأمطار إلى هطول أمطار غزيرة عبر مساحات كبيرة من شرق البلاد هذا الأسبوع، حيث تعرضت أجزاء من نيو ساوث ويلز الداخلية بالفعل للأمطار والعواصف الرعدية.





وقد قال دين نارامور من مكتب الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء: «من المحتمل أن يؤدي هطول الأمطار هذا إلى فيضانات واسعة النطاق عبر العديد من أنهارنا عبر نيو ساوث ويلز».





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وقال إن المناطق التي تعرضت للفيضانات في الأسابيع الأخيرة معرضة لخطر متزايد.





يأتي التحذير مع دخول نيو ساوث ويلز موسم La Nina الثالث على التوالي.





من المتوقع حدوث شلالات غزيرة وعواصف رعدية مع خطر حدوث فيضانات مفاجئة في الأجزاء الغربية من منحدرات وسهول ريفيرينا ووسط غرب يوم الأربعاء.



يغطي التحذير الشديد من هطول الأمطار الغزيرة جزءًا كبيرًا من غرب الولاية، من نينغان في الشمال الأوسط، إلى دينيليكوين بالقرب من الحدود الفيكتورية، وحتى بروكن هيل في وسط الغرب.





تشمل المدن الداخلية الخاضعة لمراقبة الفيضانات دينيليكوين وغريفيث وهاي وتيبو بورا وكوبار وبورك وبروكن هيل ووينتوورث وبريوارينا.





من المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار على نطاق واسع لمدة ست ساعات إلى 30-40 ملم، مع بعض السقوط الموضعي الذي يصل إلى 60 ملم.



Floodwaters west of Condong near the town of Murwillumbah, NSW, Friday, September 23, 2022. Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE ويتوقع المكتب أن يتجمع ما بين 50 و 70 ملم من الأمطار في أجهزة القياس على مدى 24 ساعة، مع وصول بعض المناطق إلى 100 ملم.





ومن المتوقع حدوث أمواج خطيرة وارتفاع في مستوى المياه على سواحل ماكواري وهنتر وسيدني وإيلاوارا وباتمانز وإيدن يوم الأربعاء.





يتم حث الناس على الابتعاد عن المناطق القريبة من الأمواج ويجب على القوارب التفكير في تغيير رحلاتهم أو العبور في المياه الضحلة.





وقال نارامور إن المنخفض الجوي الثاني سيؤدي إلى عواصف وسقوط غزير للأمطار من كوينزلاند إلى جنوب فيكتوريا اعتبارًا من ليلة الخميس وحتى يوم الجمعة.



أخيرًا، سوف يجتاح نظام هطول الأمطار الثالث جنوب كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وشرق فيكتوريا يومي السبت والأحد.





توجد تحذيرات من الفيضانات في العديد من مستجمعات المياه الداخلية بما في ذلك ناموي وماكواري وبوغان ولاتشلان ومورومبيدجي وموراي وإدوارد وكولغوا وبيري وبوكارا وواريجو وبارو وبارون ودارلينغ وسنوي.





كما تم إصدار نشرة مراقبة الفيضانات للفيضانات الطفيفة إلى المعتدلة للأنهار القريبة من الساحل، بما في ذلك أنهار هانتر وهاوكسبوري وكولو وولومبي بروك، مع توقع ارتفاع في مستويات المياه في نهاية الأسبوع.





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