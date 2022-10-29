تحذيرات لبعض مناطق ولاية فيكتوريا من فيضانات اليوم وغداً الأحد

النقاط الرئيسية حذر مكتب الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في ولاية فيكتوريا

شهدت مناطق شرق ملبورن يوم أمس هطول الأمطار بمعدل يتراوح ما بين 30-40 ملم

يزداد معدل هطول الأمطار مع تحرك هذا الانخفاض شرقًا ، لذلك ربما يصل إلى حوالي 20-40 ملم حول أجزاء من الشمال الشرقي

وشهدت مناطق شرق ملبورن يوم أمس هطول الأمطار بمعدل يتراوح ما بين 30-40 ملم، بضمنها منطقة Bunyip الواقعة في الجنوب الشرقي التي وصلت فيها معدلات الأمطار إلى 46 ملم.



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وحذر مكتب الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في ولاية فيكتوريا، مع استمرار أزمة الفيضانات في الولاية.



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وفي حديث له مع شبكة ABC الإخبارية، قال رود ديكسون من مكتب الأرصاد الجوية إن انخفاض الضغط الجوي سيجلب المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية والرياح القوية عبر الولاية اعتبارًا من بعد ظهر يوم غد.





"لكن بعد ذلك يوم الإثنين ، سيزداد معدل هطول الأمطار مع تحرك هذا الانخفاض شرقًا ، لذلك ربما يصل إلى حوالي 20-40 ملم حول أجزاء من الشمال الشرقي ، وربما تسقط امطارا اكثر غزارة حتى تصل إلى حوالي 50 ملم مع العواصف الرعدية."



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أما في ولاية نيو ساوث ويلز، فقد عينت الحكومة المحلية ثلاثة منسقين للتعافي من الفيضانات عقب حدوث فيضانات كبيرة عبر الولاية.





وسيشرف ميل غور على جهود الساحل الشمالي والشمال الغربي ، وسيشرف كين هاريسون على جهود الغرب الأوسط وستشرف دونا أرغوس على ريفرينا وموراي ومورومبيدجي.





يقول وزير خدمات الطوارئ ، ستيف كوك ، إنه تم بالفعل تسجيل حوالي 1000 منزل ومحل تجاري على أنها مدمرة تماما مع 163 اعتبرت غير صالحة للسكن.





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