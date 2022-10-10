دراسة أسترالية هي الأولى من نوعها: وجود الفلورايد في مياه الشرب آمن للأطفال

النقاط الرئيسية: قامت الدراسة التي صدرت يوم الاثنين بتقييم 2682 طفلاً تتراوح أعمارهم بين خمس وعشر سنوات

عاش بعض الأطفال في منازل تستخدم مياه تحتوي على الفلورايد والبعض الآخر لم يفعل ذلك

وجدت الدراسة أن شرب ماء الصنبور بالفلورايد لا يعيق التطور العاطفي أو السلوكي للطفل

أظهرت الأبحاث التي أجريت في كوينزلاند أن وجود الفلورايد في مياه الشرب في بلدتك آمن ولا يؤثر على نمو الأطفال.





وجدت دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند أن التطور العاطفي والسلوكي والذاكرة وضبط النفس كانت هي نفسها لدى الأطفال الذين يشربون المياه التي تحتوي على الفلورايد وأولئك الذين لم يشربوها.





وقال الباحث المسؤول عن الدراسة وأستاذ الصحة العامة لطب الأسنان لوك دو: «لم يكن هناك فرق في نمو الطفل ووظائفه فيما يتعلق بالمياه التي تحتوي على الفلورايد».





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وقامت الدراسة التي نشرت يوم الإثنين بتقييم 2,682 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات وتابعتهم بعد 7 إلى 8 سنوات من بدء البحث.





وعاش بعض الأطفال في منازل تستخدم مياه تحتوي عل الفلورايد والبعض الآخر لم يفعل ذلك.





وقال البروفيسور دو إن أقلية صغيرة منظمة جيدًا تعارض وجود الفلورايد في المياه وجدت الدعم من خلال الأبحاث المنشورة في الصين والتي تشير إلى أن الفلورايد قد يؤثر على نمو الطفل.





وقال: «كعالم وممارس لمهنة الصحة نحتاج إلى طمأنة الجمهور وصانعي السياسات حول سلامة البرنامج الذي نستخدمه للوقاية من الأمراض».





وقارن فلورة الماء بلقاحات الأطفال قائلاً إن الأدلة الدامغة أظهرت أن اللقاحات آمنة للأطفال.





ورغم ذلك ستظل مجموعات صغيرة تعارض اللقاحات.





ويعد تسوس الأسنان من أكثر أمراض الطفولة المزمنة شيوعًا في جميع أنحاء العالم.





وأضاف البروفيسور دو أن هذه الأمراض تسبب الألم للأطفال وتؤدي إلى العدوى وفقدان الأسنان.



لا فرق في التطور السلوكي

تم متابعة المشاركين من حيث تطورهم العاطفي والسلوكي.





ووجدت الدراسة أن شرب ماء الصنبور بالفلورايد لا يعيق التطور العاطفي أو السلوكي للطفل مع لم يتم اكتشاف أي فرق بين الأطفال الذين عاشوا في المناطق المختلفة.





كما وجدت أنه لا يوجد فرق في التطور السلوكي.





وفي حين قام العديد من الدراسات بتقييم تأثير الفلورايد على صحة الأسنان فإن أبحاث البروفيسور دو حول السلامة هي الأولى في أستراليا.





وقال إن النتائج تعني أن مياه الشرب المفلورة آمنة وتدعم استمرار وتوسيع برنامج الفلورة في البلاد.





وتم إضافة الفلورايد إلى حوالي 90 في المائة من المياه في أستراليا فيما 71 في المائة فقط من مجالس كوينزلاند تستخدم الفلورايد.





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