تقرير بنك الطعام: العديد من الاستراليين يعانون من أجل الحصول على الطعام الكافي

كشف تقرير جديد أن تكلفة الغذاء المرتفعة هي المساهم الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي في أستراليا، حيث يشعر ما يقرب من نصف السكان بالقلق من الجوع.





ويكشف تقرير "الجوع" الصادر عن بنك الطعام لهذا العام أن 48% من عامة السكان يشعرون بالقلق أو يكافحون من أجل الحصول باستمرار على الغذاء الكافي.





ويقول التقرير الذي صدر الاثنين إن 3.7 مليون أسرة في أستراليا عانت من انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الـ 12 الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة عن العام الماضي.





هذا وتقول بريانا كيسي، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام في أستراليا، إن أزمة تكلفة المعيشة حادة للغاية لدرجة أن الحصول على وظيفة لم يعد يوفر ضمانًا ضد الجوع.



