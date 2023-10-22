تقرير بنك الطعام: العديد من الاستراليين يعانون من أجل الحصول على الطعام الكافي

التقرير يؤكد أن أكثر من 3 ملايين أسرة عانت من إنعدام الأمن الغذائي في أستراليا

Foodbnak.png

Cost of food and shelter is now the most common cause of food insecurity in Australia, with the cost of food and groceries reported as the chief contributor to food insecurity. Source: AAP / AAP

كشف تقرير جديد أن تكلفة الغذاء المرتفعة هي المساهم الرئيسي في انعدام الأمن الغذائي في أستراليا، حيث يشعر ما يقرب من نصف السكان بالقلق من الجوع.

ويكشف تقرير "الجوع" الصادر عن بنك الطعام لهذا العام أن 48% من عامة السكان يشعرون بالقلق أو يكافحون من أجل الحصول باستمرار على الغذاء الكافي.

ويقول التقرير الذي صدر الاثنين إن 3.7 مليون أسرة في أستراليا عانت من انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الـ 12 الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة عن العام الماضي.

هذا وتقول بريانا كيسي، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام في أستراليا، إن أزمة تكلفة المعيشة حادة للغاية لدرجة أن الحصول على وظيفة لم يعد يوفر ضمانًا ضد الجوع.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك
و
إنستغرام.

شارك
نشر في: 23/10/2023 7:42am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

اخترنا لك

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

09:07
Singer Noor Alabdalah

المطربة العراقية نور العبد الله تصف ما تعرضت له من طرائف يوم تصوير أغنيتها

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

13:26
Dr Kareem main.jpg

'بذلت ضعف المجهود لأضع اسمي على الخارطة': حكاية نجاح جرّاح مصري في أستراليا

Untitled design.jpg

حزن وغضب في أستراليا: وقفة احتجاجية 'عربية' أمام أوبرا سيدني وتجمع للجالية اليهودية في فيكتوريا

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

A group of men wearing suits walk together. One middle-aged man with a white beard raises his right hand.

من النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماس