مدير ABC يعتذر لمقدم برنامج Q&A بعد استقالته من عمله

النقاط الرئيسية: اتخذ جرانت قرارًا بترك البرنامج الأسبوع الماضي بعد اشتداد العنصرية ضده بعد مشاركته في تغطية هيئة الإذاعة العامة لتتويج الملك

تمت دعوة المراسل المخضرم للمشاركة في مناقشة تلفزيون ABC في يوم التتويج، أشار خلالها إلى أن التاج يمثل غزو وسرقة أراضي السكان الأصليين

ستان جرانت صرح أنه لم يشعر بالدعم لهذا أعتذر أندرسون

اعتذر المدير الإداري لـ ABC ديفيد أندرسون للصحفي ستان جرانت بعد أن تخلى الثاني عن دوره كمضيف لبرنامج Q&A، مشيرًا إلى الإرهاق الناجم عن الإساءة العنصرية المستمرة.





كتب السيد أندرسون في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي ABC: «ستان يحظى بدعمنا الكامل. وقد حصل دائمًا على دعمنا الكامل.»





«يقدم ستان مساهمة هائلة في النقاشات ذات الأهمية الوطنية.»





اتخذ جرانت قرارًا بترك البرنامج الأسبوع الماضي بعد اشتداد العنصرية ضده بعد مشاركته في تغطية هيئة الإذاعة العامة لتتويج الملك.





تمت دعوة المراسل المخضرم للمشاركة في مناقشة تلفزيون ABC في يوم التتويج، أشار خلالها إلى أن التاج يمثل غزو وسرقة أراضي السكان الأصليين.





وفي بريده الإلكتروني إلى موظفي ABC، قال السيد أندرسون إنه يوافق على توصية اللجنة الاستشارية للسكان الأصليين في ABC لمراجعة كيفية استجابة الهيئة للعنصرية تجاه الموظفين.



اعتذر المدير الإداري لـ ABC ديفيد أندرسون أن ستان جرانت لم يشعر بالدعم العلني في مواجهة العنصرية. Source: AAP وقال إن التقارير المناهضة لـ ABC من بعض وسائل الإعلام التجارية كانت «مستمرة ولاذعة».





وكتب: «هذا له عواقب واقعية على مقدمي برامج ABC والصحفيين الذين يتعرضون للهجوم والتشهير شخصيًا».





«كيف تدعم ABC الموظفين في هذه اللحظات أمر مهم.»





من الجدير بالذكر أن ستان جرانت صرح أنه لم يشعر بالدعم لهذا أعتذر أندرسون.



«تسعى ABC إلى دعم موظفيها في اللحظات المؤسفة عندما تكون هناك إساءة خارجية موجهة إليهم.»





وأعرب جرانت الأسبوع الماضي عن إحباطه من المديرين التنفيذيين في ABC، قائلاً إنه لم يدحض أي منهم علنًا الأكاذيب التي كتبت عنه.





وقال: «لا أحمل أي شخص المسؤولية؛ هذا فشل مؤسسي».





في حين كان مدير الأخبار في ABC جوستين ستيفنز بمثابة «الدعم والراحة» وفقًا لجرانت، كان للمقدم البرامج إرثه الخاص من العنصرية.



وقال ستيفنز في بيان الأسبوع الماضي إنه يقف إلى جانب جرانت وأن الإساءة «بغيضة وغير مقبولة».





وقد أحيلت التهديدات ضد جرانت إلى الشرطة بينما تم تقديم شكوى رسمية أيضًا على تويتر.





وقال السيد ستيفنز إن أمين المظالم في ABC سيحقق في الشكاوى التحريرية المتعلقة باللجنة.



فريق NITV وهو القسم في SBS المعني برواية القصص الخاصة بالسكان الأصليين، قد سئم أيضًا من العنصرية التي يعاني منها موظفوه عبر تويتر.





في صباح يوم الأحد تحدث الفريق عبر حسابه الخاص عن حقيقة أنه كان أقل نشاطًا على Twitter.





وجاء في بيان نُشر على المنصة: «لقد سئمنا العنصرية والكراهية التي نراها ونعايشها كل يوم على هذه المنصة. ليس هذا ما نريده أو نحتاج إليه، خاصة في الوقت الذي تكون فيه الأشياء ثقيلة بما يكفي».





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