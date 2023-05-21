مدير ABC يعتذر لمقدم برنامج Q&A بعد استقالته من عمله

اعتذر المدير الإداري لـ ABC لستان جرانت بعد أن تخلى مقدم البرامج المخضرم عن وظيفته كمضيف لـQ&A.

Stan Grant on stage at a writers festival, talking to an audience.

Stan Grant announced he was stepping down from his role as host of Q&A in a column in which he said he felt disappointed and dispirited. Source: Getty / ANDREW GUO/PR IMAGE

النقاط الرئيسية:
  • اتخذ جرانت قرارًا بترك البرنامج الأسبوع الماضي بعد اشتداد العنصرية ضده بعد مشاركته في تغطية هيئة الإذاعة العامة لتتويج الملك
  • تمت دعوة المراسل المخضرم للمشاركة في مناقشة تلفزيون ABC في يوم التتويج، أشار خلالها إلى أن التاج يمثل غزو وسرقة أراضي السكان الأصليين
  • ستان جرانت صرح أنه لم يشعر بالدعم لهذا أعتذر أندرسون
اعتذر المدير الإداري لـ ABC ديفيد أندرسون للصحفي ستان جرانت بعد أن تخلى الثاني عن دوره كمضيف لبرنامج Q&A، مشيرًا إلى الإرهاق الناجم عن الإساءة العنصرية المستمرة.

كتب السيد أندرسون في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي ABC: «ستان يحظى بدعمنا الكامل. وقد حصل دائمًا على دعمنا الكامل.»

«يقدم ستان مساهمة هائلة في النقاشات ذات الأهمية الوطنية.»

اتخذ جرانت قرارًا بترك البرنامج الأسبوع الماضي بعد اشتداد العنصرية ضده بعد مشاركته في تغطية هيئة الإذاعة العامة لتتويج الملك.

تمت دعوة المراسل المخضرم للمشاركة في مناقشة تلفزيون ABC في يوم التتويج، أشار خلالها إلى أن التاج يمثل غزو وسرقة أراضي السكان الأصليين.

وفي بريده الإلكتروني إلى موظفي ABC، قال السيد أندرسون إنه يوافق على توصية اللجنة الاستشارية للسكان الأصليين في ABC لمراجعة كيفية استجابة الهيئة للعنصرية تجاه الموظفين.
David Anderson speaks during the ABC Annual Public Meeting in Ultimo, earlier this year.
اعتذر المدير الإداري لـ ABC ديفيد أندرسون أن ستان جرانت لم يشعر بالدعم العلني في مواجهة العنصرية. Source: AAP
وقال إن التقارير المناهضة لـ ABC من بعض وسائل الإعلام التجارية كانت «مستمرة ولاذعة».

وكتب: «هذا له عواقب واقعية على مقدمي برامج ABC والصحفيين الذين يتعرضون للهجوم والتشهير شخصيًا».

«كيف تدعم ABC الموظفين في هذه اللحظات أمر مهم.»

من الجدير بالذكر أن ستان جرانت صرح أنه لم يشعر بالدعم لهذا أعتذر أندرسون.
اقرأ المزيد

"الاحتجاز أسبابه عنصرية": سكان أبراج ملبورن يطالبون الحكومة باعتذار رسمي

«تسعى ABC إلى دعم موظفيها في اللحظات المؤسفة عندما تكون هناك إساءة خارجية موجهة إليهم.»

وأعرب جرانت الأسبوع الماضي عن إحباطه من المديرين التنفيذيين في ABC، قائلاً إنه لم يدحض أي منهم علنًا الأكاذيب التي كتبت عنه.

وقال: «لا أحمل أي شخص المسؤولية؛ هذا فشل مؤسسي».

في حين كان مدير الأخبار في ABC جوستين ستيفنز بمثابة «الدعم والراحة» وفقًا لجرانت، كان للمقدم البرامج إرثه الخاص من العنصرية.
اقرأ المزيد

لاجئ عراقي وطالب جامعي: "العنصرية هي مرض لا علاج له سوى التوعية على عيش التنوع"

وقال ستيفنز في بيان الأسبوع الماضي إنه يقف إلى جانب جرانت وأن الإساءة «بغيضة وغير مقبولة».

وقد أحيلت التهديدات ضد جرانت إلى الشرطة بينما تم تقديم شكوى رسمية أيضًا على تويتر.

وقال السيد ستيفنز إن أمين المظالم في ABC سيحقق في الشكاوى التحريرية المتعلقة باللجنة.
فريق NITV وهو القسم في SBS المعني برواية القصص الخاصة بالسكان الأصليين، قد سئم أيضًا من العنصرية التي يعاني منها موظفوه عبر تويتر.

في صباح يوم الأحد تحدث الفريق عبر حسابه الخاص عن حقيقة أنه كان أقل نشاطًا على Twitter.

وجاء في بيان نُشر على المنصة: «لقد سئمنا العنصرية والكراهية التي نراها ونعايشها كل يوم على هذه المنصة. ليس هذا ما نريده أو نحتاج إليه، خاصة في الوقت الذي تكون فيه الأشياء ثقيلة بما يكفي».

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.

شارك
نشر في: 22/05/2023 8:27am
المصدر: SBS
Available in other languages

اخترنا لك

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

16:17
walla cooking with daughter.jpg

'لم أتوقع كل هذه الشهرة': شابة فلسطينية أسترالية تجتاح السوشيال ميديا بين ليلة وضحاها وصولاً للعالمية

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

09:41
Centrelink

'768 دولاراً إضافية': آلاف الأستراليين سيحصلون على مبالغ إضافية في الميزانية المقبلة

Home Affairs Minister Clare O'Neil addresses the National Press Club in Canberra.

عدد أقل من أنواع التأشيرات وزيادة في الأجور: كيف سيتغير نظام الهجرة في أستراليا

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

Understanding your electricity bill

تعرفوا على المستفيدين من دعم فاتورة الكهرباء في الميزانية الفدرالية الجديدة

CENTRELINK STOCK

من هي الفئات التي ستشملها الزيادة الجديدة على دفعة البحث عن عمل Job Seeker؟