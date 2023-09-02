وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً، بحسب ما أعلنت الجمعة عائلة هذا الملياردير المثير للجدل الذي جمعت بين ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا علاقة حبّ انتهت بمقتلهما سوياً في حادث سير في 1997.

Mohamed Fayed.jpg

Mohamed Al-Fayed, the self-made Egyptian billionaire who bought London's luxury Harrods department store, has died aged 94. Credit: Anthony Devlin/PA/Alamy

وقالت العائلة في بيان "ترغب السيّدة محمد الفايد، وأبناؤها وأحفادها أن يؤكّدوا أنّ زوجها الحبيب ووالدهم وجدّهم محمد قد وافته المنيّة بسلام يوم الأربعاء 30 آب/أغسطس 2023".

وطلب أفراد العائلة في بيانهم "احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

ونشر البيان نادي فولهام لكرة القدم الذي كان الراحل يملكه سابقاً.

واشتهر الراحل بأسلوبه الصريح والفظّ في كثير من الأحيان، وانتقامه من حزب المحافظين، وشرائه المثير للجدل لمتجر هارودز، وملكيته لنادي فولهام لكرة القدم ولفندق ريتز في باريس.

وشملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوّع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، لكنّه كان أيضاً فاعل خير إذ ساعدت مؤسّسته الأطفال في المملكة المتّحدة وتايلاند ومنغوليا.

واستحوذ محمد الفايد مع شقيقه على فندق ريتز في 1979، وبعدها بستّ سنوات اشتريا متجر هارودز بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 2/09/2023 12:21pm
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS