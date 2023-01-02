عاجل: اصطدام مروحيتين بالقرب من جولد كوست يسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

النقاط الرئيسية اصطدمت طائرتي هليكوبتر وتحطمتا في المياه على شاطئ جولد كوست

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 شخصا آخرين

هيئة سلامة النقل الجوي تطالب شهود العيان بالتواصل معهم لفهم ملابسات الحادث

في حادثة مروعة وقعت في ولاية كوينزلاند، اصطدمت طائرتي هليكوبتر ببعضهما البعض وتوارد عدة تقارير أولية عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بعد في منطقة Broadwater في جولد كوست.





وانقلبت طائرة هليكوبتر رأسًا على عقب على شريط رملي على حافة المياه مع حطام متناثر في جميع أنحاء المنطقة بعد تحطم الطائرة في حوالي الساعة 2 ظهر يوم الاثنين بالقرب من متنزه Seaworld في شاطئ Main.





يُعتقد أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان من الركاب بجروح خطيرة، لكن السلطات لم تتمكن من تأكيد المزيد من التفاصيل فيما وصفته خدمة الإسعاف في كوينزلاند (QAS) بأنه "حادث كبير".





وقالت أناستازيا بالاشاي رئيسة حكومة كوينزلاند، أن الحادث كان "مأساة لا يمكن تصورها". وكتبت على تويتر: "أحر التعازي مع كل أسرة وكل من تضرر من هذا الحادث المروع".



وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل تم نقلهما جوا إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يُعالج المسعفون المصابين في مكان الحادث.





وذكرت هيئة الاسعاف في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يجري تقييم ثلاثة عشر مصابا في مكان الحادث، حيث اصطدمت طائرتان هليكوبتر على شاطئ Main، يُرجى تجنب المنطقة".





وقالت الشرطة وخدمات الطوارئ إن الحادث وقع عندما اصطدمت طائرتان هليكوبتر ببعضهما البعض.



تمكنت إحداهما من الهبوط بنجاح بعد الحادث.





وقالت الشرطة وخدمات الطوارئ في بيان: "هناك إصابات في المروحية الأخرى وتعمل فيها خدمات الطوارئ حاليا".





وذكر جوناثان جيمس سبانيول أحد شهود العيان من الموقع إن الحادث وقع بعد أن اقتربت الطائرتان من بعضهما البعض أكثر من اللازم، حيث تسبب الذيل الخلفي لإحداهما في تحطيم الأخرى.





وكتب على فيسبوك: "نعم، اصطدمت مروحيتان ببعضهما البعض، يبدو أن إحداهما كانت متجهة للأعلى والأخرى للأسفل، اصطدم ذيل واحدة بمقدمة الأخرى، وسقطتا على الشريط الرملي، كان ذلك خلفنا مباشرة".





كتبت كارمن رينيه ماليا: "لقد رأيت ذلك أيضًا، لقد ذُهلت تمامًا، صدمني الأمر حتى النخاع، أتمنى أن يكون الجميع بخير."



وقالت بيلي تونكس على فيسبوك "رأيتها اصطدمت بشيء ما وأنا في السيارة وانخفضت بعد ذلك مباشرة، أتمنى أن يكون الجميع بخير".





كانت جولي كانوك أيضًا في المنطقة وأبلغت عن انفجار كبير أثناء اصطدام الطائرة.





وقالت كانوك على وسائل التواصل الاجتماعي: "مشاهدة هذا الأمر يحدث مباشرة أمامنا لهو شيء مروع للغاية".





وتابعت معلقة " لحسن الحظ أن الحادث لم يصل لتلك العائلات والسفن على الشاطئ لحظة الاصطدام... دوي ضخم عندما اصطدموا وتطايرت الدوارات ثم شاهدت بالحركة البطيئة حيث تحطمت المروحية الأولى على شريط الرمال ... لا زلت في حالة صدمة... حزينة للغاية للعائلات التي فقدت أحبائها فيما كان من المفترض أن يكون جولة لمشاهدة معالم المدينة لأيام جميلة ".



وهرع المصطافون على الزلاجات النفاثة والقوارب لمساعدة الضحايا في الجزيرة الرملية الصغيرة قبالة مدينة الملاهي قبل وصول المسعفين والشرطة إلى مكان الحادث.





حلقت طائرة هليكوبتر LifeFlight أيضًا فوق مكان الحادث قبل أن شوهدت طائرة أخرى تتجه إلى المشهد قبل الساعة 3 مساءً بقليل على موقع Flight tracker.





قال شاهد عيان إن إحدى المروحيات كانت تقوم برحلات روتينية من SeaWorld في الساعات التي سبقت الحادث، لكن وكالة AAP الصحفية لم تتمكن من التأكد من مشغلي المتنزه (Village Roadshow) حول صحة تلك المعلومات.





وصرح أنجوس ميتشل كبير المفوضين إن مكتب سلامة النقل الأسترالي يحقق في الحادث.





وقال ميتشل: " نرجو من أن أي شخص شاهد التصادم، أو شاهد المروحيات أو قد يكون لديه لقطات من أي نوع التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي: witness@atsb.gov.au".



