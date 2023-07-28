تحطم مروحية عسكرية أسترالية فوق مياه المحيط خلال مناورات مشتركة

البحث جارٍ عن أربعة جنود أستراليين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت قبالة سواحل كوينزلاند

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Aircrew from the Australian Army Aviation Corps and the United States Army prepare for a late afternoon flight on an Australian MRH90 during Exercise Talisman Sabre 2023 at RAAF Base Townsville, in Queensland, on 21 July 2023. Credit: LAC Ryan Howell / PR Image

النقاط الرئيسية
  • الطائرة تحطمت خلال مناورات عسكرية مشتركة
  • البحث جارٍ عن أربعة جنود كانوا على متنها
  • تم ابلاغ عائلات الجنود بالحادثة
تحطمت طائرة مروحية تابعة للجيش الأسترالي في المياه قبالة جزيرة هاميلتون في كوينزلاند خلال مناورات عسكرية مشتركة. وأكد وزير الدفاع ريتشارد مارليس أن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية "تايبان MRH-90" عندما سقطت عند حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة.

وأكد الوزير أن البحث جار للعثور على الطاقم، وقد تم إخطار عائلاتهم.

وكانت الطائرة تشارك في المناورات العسكرية المشتركة المسامة "تاليسمان سايبر" وهي تدريبات عسكرية تضم قوات دفاع من أستراليا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وقال مارليس إن المروحية المفقودة كانت تشارك في مهمة إلى جانب مروحية ثانية.

وقال وزير الدفاع الاسترالي للصحفيين صباح السبت في بريزبين إن "التدريبات العسكرية الضرورية للغاية لاستعداد قواتنا الدفاعية جادة وتنطوي على مخاطر".
Deputy prime minister and defence minister, Richard Marles.
Deputy prime minister and defence minister, Richard Marles. Source: AAP
واضاف "بما أننا نأمل بشدة في أخبار أفضل خلال هذا اليوم، فإننا نتذكر خطورة الفعل الذي يأتي مع ارتداء زي أمتنا".

وقال قائد قوة الدفاع الجنرال أنغوس كامبل إن سلطات كوينزلاند وأفراد من العامة وجنود من الولايات المتحدة يشاركون في عملية البحث.

وأضاف أن "تركيزنا في الوقت الحالي هو العثور على أفرادنا ودعم عائلاتهم وبقية أعضاء فريقنا، إنها بالفعل لحظة مروعة".

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نشر في: 29/07/2023 9:48am
آخر تحديث: 29/07/2023 9:50am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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