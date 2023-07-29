العثور على حطام المروحية العسكرية الأسترالية ولا يزال البحث عن أفراد الطاقم الأربعة جاريا

النقاط الرئيسية: أكد وزير الدفاع ريتشارد مارلز أن مروحية MRH-90 Taipan سقطت في حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة

الطاقم المفقود من وحدة ريتشموند للطيران السادسة المتمركزة في ثكنات هولسوورثي للجيش في سيدني

شاركت الطائرة في تمرين Talisman Sabre، وهي عملية تدريبية تضم قوات دفاع من أستراليا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين

تم العثور على حطام أثناء البحث عن أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في المياه قبالة جزيرة هاميلتون في كوينزلاند خلال تدريبات عسكرية مشتركة.





وقال موظفو الإنقاذ والإنعاش في حالات الطوارئ في وقت متأخر من يوم السبت إنه تم العثور على حطام يتوافق مع جزء من طائرة هليكوبتر بالقرب من موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان من الطائرة المفقودة.





أكد وزير الدفاع ريتشارد مارلز أن مروحية MRH-90 Taipan سقطت في حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة.





يجري البحث للعثور على الطاقم، وتم إخطار عائلاتهم.





وقال مدير تدريبات تاليسمان سابر العميد داميان هيل للصحفيين بعد ظهر السبت إن الطاقم المفقود من وحدة ريتشموند للطيران السادسة المتمركزة في ثكنات هولسوورثي للجيش في سيدني.





وقال إنه يشعر بالتعاط مع عائلاتهم وأي شخص تأثر بالحادث.





«بالنسبة لأعضاء الخدمة هؤلاء، والمحاربين القدامى، وأفراد المجتمع الذين يعانون نتيجة لذلك... أطلب منكم التواصل مع شبكات الدعم ذات الصلة».





قال إنه أوقف التدريبات للسماح للأفراد بالاتصال بالعائلة.



ماذا كانت تفعل المروحية عندما تحطمت؟

شاركت الطائرة في تمرين Talisman Sabre، وهي عملية تدريبية تضم قوات دفاع من أستراليا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين. ولكن تم تعليق العملية بعد الحادث.





وقال السيد مارلز إن المروحية المفقودة كانت تشارك في مهمة تضمنت مروحية ثانية، والتي بدأت على الفور عملية بحث وإنقاذ.



وقال للصحفيين يوم السبت في بريسبان إن «التدريبات الدفاعية الضرورية للغاية لاستعداد قواتنا الدفاعية خطيرة وتنطوي على مخاطر».





من الجدير بالذكر أنه هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها طائرة MRH-90 أسترالية لحالة طوارئ هذا العام، بعد أن سقطت طائرة تايبان في المياه قبالة الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز في مارس.



اكتسبت مروحية تايبان سمعة بأنها غير موثوقة في السنوات الأخيرة، حيث أدت الأعطال والمشكلات الفنية إلى إيقاف العديد من الأسطول الأسترالي. Credit: LSIS James McDougall / PR IMAGE كانت المروحية تشارك في تدريب ليلي لمكافحة الإرهاب عندما واجهت مشكلة وكان لا بد من إنقاذ عشرة أشخاص.





هذا ويتم إجراء الجزء الأكبر من تدريبات Talisman Sabre في ولاية كوينزلاند.





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