جريمة قتل في وضح النهار تهز ملبورن: السلطات تلاحق الجناة وتعزز جهود مكافحة الجريمة المنظمة

جريمة قتل مروعة في مركز تسوق بملبورن، حيث قتل أربعة رجال رجلاً وأصابوا آخر.

Melbourne becomes more violent than Sydney.

Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • جريمة قتل مروعة في مركز تسوق بملبورن أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر
  • احتمال صلة الحادث بالجريمة المنظمة وتوترات في تجارة التبغ والمخدرات
  • الحكومة تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة الجريمة وضمان الأمان في المدينة
وقعت جريمة قتل بشعة في وضح النهار داخل مركز تسوق مزدحم في Cragieburn ملبورن، حيث هاجم أربعة رجال مجهولين رجلاً وأطلقوا عليه النار داخل سيارتهم البيضاء من طراز مرسيدس، مما أسفر عن مقتله وإصابة راكب آخر بجروح خطيرة.

المجرمون لاذوا بالفرار، وقد بدأت السلطات جهودًا مكثفة للبحث عنهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد بول أوهالوران، قائد قيادة الجريمة في ملبورن، أنها تبدو وكأنها مستهدفة ومتصلة بالجريمة المنظمة، وأشار إلى أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.
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وتظهر التحقيقات أن هذا الهجوم قد يكون جزءًا من سلسلة من الهجمات المستهدفة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، بما في ذلك هجوم على جافين بريستون في Kilor في وضح النهار.

تُظهر المعلومات أيضًا أن هناك توترات مستمرة بين جماعات الجريمة المنظمة فيما يتعلق بتجارة التبغ غير المشروعة وتهريب المخدرات، وقد تكون هذه الجرائم جزءًا من هذه النزاعات المعقدة.

الحكومة قررت اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الجريمة المنظمة، وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يجمع بين الوكالات الحكومية والفيدرالية لمكافحة هذه التوترات وتحقيق الأمان في المنطقة.

يطلب من أي شخص يمتلك معلومات حول الحادث أو يتوفر لديه لقطات من كاميرات المراقبة للتعاون مع السلطات في كشف هوية الجناة.

وبالرغم من الحادثة المروعة، فإن الحكومة ورئيسة الوزراء جاسينتا ألين تؤكدان على أن شرطة فيكتوريا مستعدة وقادرة على التحقيق ومكافحة الجريمة بفعالية.

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نشر في: 8/10/2023 3:32pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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