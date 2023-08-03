حادث طعن يثير الرعب في ملبورن

النقاط الرئيسية حادث طعن مروع يسفر عن إصابة 4 أشخاص في شمال ملبورن

تلقت الشرطة بلاغا بوجود رجل غاضب يعتدي على الناس في الشارع

تم القبض على الرجل وتوجيه 29 تهمة وسيمثل أمام المحكمة في وقت لاحق

أثار حادث طعن هلع السكان مساء الأمس في شمال غرب مدينة ملبورن وسط تزايد أحداث العنف في الآونة الأخيرة.





تم استدعاء خدمات الطوارئ للحادث بالقرب من شارع Puckle في منطقة Moonee Ponds حوالي الساعة 1.15 مساءً يوم الأربعاء.



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وقد قام العديد من المواطنين بالاتصال بالشرطة حول وجود رجل يعتدي على الناس في تلك المنطقة.





عالج المسعفون امرأتين يعتقد أنهما في الخمسينيات والستينيات من العمر من إصابات في الجزء العلوي من الجسم، بينما أصيب رجل في الثمانينيات بجروح طفيفة ورجل آخر في الثلاثينيات من عمره.





ونقل الأربعة الى المستشفى فى حالة مستقرة.





وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا مسلحًا بأداة حادة بالقرب من محطة سكة حديد Moonee Ponds.



A general view of Puckle Street, Moonee Ponds in Melbourne, Wednesday, August 2, 2023. Four people have been taken to hospital and a man has been arrested following a reported stabbing in Melbourne's northwest. (AAP Image/Morgan Hancock) NO ARCHIVING Source: AAP / MORGAN HANCOCK/AAPIMAGE ووجهت إلى الرجل 29 تهمة مساء الأربعاء، بما في ذلك التسبب في إصابة الأشخاص عن عمد، والتسبب في إصابات بالغة، والاعتداء بموجب القانون العام، والاعتداء بسلاح، والسرقة المسلحة.





وقالت الشرطة إن الرجل محتجز وسيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية يوم الخميس.





ووفقا لما أفادت به بالشرطة، فإنه لا يُعتقد بأن الحادث له علاقة بالإرهاب.





وطالبت الشرطة من أي شخص شهد الواقعة ضرورة الاتصال بها والإدلاء بكافة المعلومات للمساعدة في فهم ملابسات الحادث.



