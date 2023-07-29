مقتل أربعة أشخاص جراء حريق في كربلاء خلال مراسم إحياء عاشوراء في العراق

عناصر الدفاع المدني تمكنوا من "إحكام سيطرتهم الكاملة على الحريق" الذي وقع وسط سوق تجاري قديم الجمعة.

Shiite Muslim worshippers gather at the shrine of Imam Abbas on the holy day of Ashoura, in Karbala, Iraq, Tuesday, Sept. 10, 2019.

الزوار في ضريح الامام العباس في كربلاء، العراق. Source: AP / AP Photo/Anmar Khalil

النقاط الرئيسية
  • الحادثة وقعت خلال مراسم عاشور التي تجري عام في مدينة كربلاء
  • الدفاع المدني أكد انتشال أربعة جثث بعد إخماد الحريق
  • الحريق وقع في احد الخيام التي تقدم الطعام للزوار
لقي أربعة أشخاص مصرعهم الجمعة جراء حريق في كربلاء في وسط العراق، كما أعلن الدفاع المدني، موضحاً أنه تمت السيطرة على الحريق في المدينة حيث تقام حالياً مراسم عاشوراء التي يشارك فيها سنوياً مئات الآلاف من الزوار.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني أن الحريق اندلع في سوق تجاري "قرب ضريح الإمام الحسين"، مضيفاً أنه وفق "المعلومات الأولية" فإن الحريق قد حصل بسبب "أسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في أحد المواكب الحسينية"، وهي خيام تقدّم الطعام للزوار.

وذكر البيان أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من "إحكام سيطرتهم الكاملة على الحريق" الذي وقع وسط سوق تجاري قديم، وفق البيان الذي أشار إلى فتح تحقيق في الحادث.

وانتشلت فرق الدفاع المدني "أربع جثث من داخل السوق". وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى مكان الحريق "بوقت قياسي رغم صعوبة حركة آليات الإطفاء بسبب حشود الزائرين في مواقع الحادث وسرعة انتشار الحريق".

ويحيي المسلمون الشيعة في كلّ عام عاشوراء، ذكرى مقتل الإمام الحسين، سبط النبي محمد، في معركة كربلاء التي وقعت في العام 680 .

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نشر في: 29/07/2023 11:08am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AFP

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