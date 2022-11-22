كأس العالم: السوكيروس يخفقون أمام حامل اللقب في بداية مشوارهم في البطولة

أخفق المنتخب الاسترالي في أولى مبارياته ضمن نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر وخسر أمام حامل اللقب فرنسا بنتيجة 4-1.





السوكيروس الذين بدأوا بتسجيل الاهداف في الدقائق الاولى من المباراة على يد اللاعب الاسترالي كريغ غودوين وقعوا في شرك الديوك الفرنسية ليخسروا المباراة.



وتقدم المنتخب الأسترالي بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9)، قبل أن تردّ فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68).





Advertisement

وكانت فرنسا توجت بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها إثر فوزها على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2018.





تفاصيل المباراة:



الملعب: استاد الجنوب، الوكرة





الجمهور: 40875 متفرجاً





الدور الأول





المجموعة الرابعة





الحكم: الجنوب إفريقي فيكتور غوميس





الأهداف:





فرنسا: أدريان رابيو (27)، أوليفييه جيرو (32 و71)، كيليان مبابي (68)





استراليا: كريغ غودوين (9)





- الإنذارات:





أستراليا: ميتشل ديوك (55)، جاكسون إيرفاين (80)، آرون موي (90+5)





- التشكيلتان:





فرنسا: هوغو لوريس، بنجامان بافار (جول كونديه 89)، ابراهيما كوناتيه، دايو اوباميكانو، لوكا هرنانديز (تيو هرنانديز 13)، أوريليان تشواميني (يوسف فوفانا 77)، أدريان رابيو، عثمان ديمبيليه (كينغسلي كومان 77)، انطوان غريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو (ماركوس تورام 89).





المدرب: ديدييه ديشان







أستراليا: ماثيو راين، ناثانيل أتكينسون (ميلوش ديغينيك 85)، هاري سوتار، عزيز بهيتش، كاي رولز، رايلي ماكغري (أوير مابيل 73)، آرون موي، جاكسون إيرفاين (كيانو باكوس 85)، ماثيو ليكي، ميتشل ديوك (جايسون كامينغز 56)، كريغ غودوين (غارانغ كوول 73).



