إنتخاب الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أميناً عاماً دائماً للأكاديمية الفرنسية

Key Points انتخاب أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة

حصل على دعم من أعضاء الأكاديمية بفضل انخراطه الكبير وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات

فوز معلوف يعكس تألقه الأدبي ويجسد رمزية كبيرة لمتحدثي اللغة الفرنسية في العالم

فاز الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف بمنصب أمين عام دائم للأكاديمية الفرنسية، هذا المنصب، الذي تمتد فترة توليه مدى الحياة، لم يكن قد شغله سوى 32 شخصًا منذ عام 1634، ومعلوف يعتبر أول شخص غير فرنسي يتسنى له تولي هذه المسؤولية الأمينة.





وتميز معلوف بتفانيه وتفرغه لأنشطة الأكاديمية منذ انضمامه إليها في عام 2012، مما جعله المرشح الأوفر حظًا للمنصب.





وحصل على الثقة من أعضاء الأكاديمية بأغلبية قوية بواقع 24 صوتًا مقابل 8 أصوات فقط لمنافسه جان كريستوف روفان.



epa10888087 French-Lebanese writer Amin Maalouf, 74, looks on after being elected perpetual Secretary by the members of the cultural institution at the French Academy in Paris, France, 28 September 2023. Founded in 1634 by Cardinal Richelieu to protect and promote the French language the French Academy (Academie française) normally has 40 members known as 'immortals.' The previous perpetual Secretary, Helene Carrere d'Encausse, passed away on 05 August 2023. EPA/YOAN VALAT Source: EPA / YOAN VALAT/EPA وتمت عملية الانتخاب بسرية خلال أول جلسة للأكاديمية بعد عودتها من عطلتها الصيفية، حيث يجلس في الأكاديمية 28 عضوًا من الذكور و7 من الإناث، مع وجود خمسة مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات القادمة.





ويُعرف أعضاء الأكاديمية بـ "الخالدين"، وتتضمن مهمتهم الحفاظ على اللغة الفرنسية وتحديث القواميس.





ومنذ انضمامه إلى الأكاديمية، نقش معلوف رمز "ماريان"، وهو شعار الجمهورية الفرنسية، وأرزة لبنان على سيفه الخاص لأعضاء المؤسسة العريقة.





ولمعلوف سجلاً أدبيًا مميزًا، حيث كتب العديد من الروايات التي نالت إعجابًا واسعًا، مثل "ليون الإفريقي"، و"سمرقند"، و"إخوتنا الغرباء".





وقد كُتبت معظم أعماله بالفرنسية، وتعامل مع مواضيع مثل المنفى والترحال والاختلاط الثقافي والهوية بأسلوب رائع وسلاسة فريدة.



ووُلد أمين معلوف في بيروت في عام 1949، وهو ابن للصحفي والكاتب رشدي المعلوف.





وانتقل إلى فرنسا بعد اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975، حيث أصبح رئيس تحرير مجلة "جون أفريك".





عاد إلى لبنان عام 1993 بعد غياب دام عشر سنوات وسط تألق أدبي لا يضاهى.





وفوز معلوف بالمنصب البارز في الأكاديمية الفرنسية يعكس رمزية كبيرة لجميع متحدثي اللغة الفرنسية في العالم، ويعزز مكانته ككاتب متميز وشخصية أدبية عالمية. تاريخه الأدبي والثقافي يشكل مصدر فخر للبنان وفرنسا على حد سواء.



