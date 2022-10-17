كيف تحافظ على صحتك مع انتهاء إلزامية العزل الصحي لفيروس كورونا في أستراليا؟

النقاط الرئيسية رئيس جمعية الأطباء يرى أن كوفيد لا يزال يشكل تهديدًا كبيرا للأستراليين

اقترحت كبيرة مسؤولي الصحة بنيو ساوث ويلز كيري شانت أن يناقش الموظفون خطة السلامة الصحية مع أصحاب العمل

يقول الخبراء إن تلقي أحدث جرعات التطعيم يظل أفضل وسيلة حماية ضد الفيروس ومضاعفاته

قامت الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات المختلفة في الفترة الأخيرة برفع العديد من قيود فيروس كورونا واحدة تلو الأخرى، الأمر الذي شكل الكثير من القلق لدى بعض المرضى وكبار السن في أستراليا.





جيني تشو من سكان سيدني وأم لثلاثة أطفال غير راضية عن قرار مجلس الوزراء الوطني بإلغاء فترة العزل الإلزامية ووصفته بأنه "خاطئ".





تشعر جيني بالقلق على أطفالها، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا زالوا غير مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا حتى الآن.





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"يمكن لأطفالي التقاط العدوى في مراكز رعاية الأطفال من المعلمين والموظفين حيث لم تعد هناك حاجة لعزل الحالات الإيجابية" .







تسمح أستراليا فقط بالتطعيم للأطفال دون سن الخامسة المعرضين لخطر جسيم عند الاصابة، في حين أن الأطفال فوق سن الخامسة مؤهلون للحصول على جرعتين من اللقاح.







لا يزال كوفيد يمثل تهديدًا كبيرًا





قال ستيف روبسون، رئيس الجمعية الطبية الأسترالية، إنه يجب على الحكومات والسكان ألا يتخلوا عن الحذر ويفقدوا الإحساس بالوباء على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد ، والاستشفاء والوفيات.





وصرح روبسون "لا يزال فيروس كورونا يشكل تهديدًا على صحتنا واقتصادنا ونظامنا الصحي"،





وأضاف إن الأستراليين معرضون لخطر كبير حيث أن المناعة من التطعيم آخذة في التلاشي، وموجة أخرى تتشكل الآن في نصف الكرة الشمالي.





يحكي روبسون: "الرسالة التي يرسلها القادة السياسيون هي أن (الوباء) انتهى في كل مكان ، لكن ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة".





كيف تتجنب الإصابة بالعدوى في العمل وسط التغييرات الجديدة؟





يقول الخبراء إن العاملين يجب أن يستمروا في اتباع نفس الممارسات التي حافظت على سلامتهم منذ أن بدأ الوباء.





تقول كيري تشانت، كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز: "نعلم جميعًا من تجربة الفترة الماضية ما هو الأفضل لحماية بعضنا البعض من فيروس كورونا، لذا يُرجى الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوات البسيطة والمهمة".





وتضيف: "نحث الناس على البقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض الزكام أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق أو السعال أو الحمى".



ترى تشانت إنه يجب على الأشخاص التحدث إلى صاحب العمل حول عودتهم الآمنة إلى مكان العمل، مع كيفية التعامل مع مخاطر العودة للعمل في إطار أطر الصحة والسلامة المهنية.





جدير بالذكر أن لدى الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بالصحة والسلامة في العمل لإدارة المخاطر على صحة وسلامة الموظفين والزوار والعملاء والموردين في مكان العمل.





بينما تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة، فإن الموظفين ملزمون بالعناية بصحتهم وسلامتهم والتأكد من أنهم لا يؤذون الآخرين.



وضح روبسون أنه يجب على الأشخاص المصابين بالفيروس الحذر عند التعامل مع باقي أفراد المجتمع.





يقول روبسون: "إذا كانت لديك أعراض أو أصبت مؤخرًا بـكوفيد-19، فتأكد من تفادي الطرق التي يمكن أن تنتقل بها العدوى إلى الآخرين من خلالك".





ومع ذلك، يخشى البروفيسور روبسون من أن عدم الإبلاغ عن الحالات سيجعل من الصعب على العاملين في مجال الرعاية الصحية معرفة المعدل الحقيقي لانتقال الفيروس في المجتمع.





ما هي الفترة التي تكون فيها معديا للآخرين؟





انتهى العزل الذاتي الإلزامي، لكن فترة الإصابة لم تتغير.





توضح تشانت أن الشخص يمكن أن يكون معديًا بالفيروس لمدة تصل إلى 10 أيام، لكنهم يكونون أكثر عدوى في اليومين السابقين لبدء الأعراض وحتى استمرار الأعراض.



حثت تشانت الأشخاص المصابين بالفيروس على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.





بالإضافة إلى تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن المغلقة المزدحمة والأماكن عالية الخطورة مثل المستشفيات ورعاية المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة سبعة أيام على الأقل.





يقول الخبراء إن تلقي أحدث جرعات التطعيم يظل أفضل وسيلة حماية ضد الفيروس ومضاعفاته.





ماذا لو كنت على تواصل مع أحد جهات الاتصال بحالة إيجابية؟





تنصح وزارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز بضرورة:





مراقبة الأعراض





الخضوع للفحص والبقاء في المنزل إذا كنت مريضًا





تجنب الأماكن شديدة الخطورة مثل المستشفى أو مرافق رعاية المسنين أو الإعاقة لمدة سبعة أيام





تجنب زيارة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة





ارتدِ الكمامة عندما تكون داخل المنزل وفي وسائل النقل العام





قم بعمل اختبار كورونا السريع (RATs) بشكل متكرر





هل يشعر البعض بالارتياح بسبب رفع القيود؟





يصف بعض السكان نهاية العزل الإلزامي بأنها راحة لكل من الوالدين والأطفال.





تقول سانجيثا ، وهي أم لطفلين: "لا مزيد من التوتر الذهني والخوف. كان لدى الجميع تجربة التعايش مع كوفيد، بغض النظر عن العمر والقيود. حان الوقت الآن للعودة والعيش في الوقت الحاضر".





تصف معلمة التربية الخاصة وأم لخمسة أطفال ، كيلي فورد ، نهاية إلزامية العزل الصحي بأنها "رائعة للغاية".





تقول: "لقد فقد الطلاب بشدة القدرة على الوصول إلى المجتمع للمشاركة في الحياة الحيوية والمهارات الاجتماعية".





"لقد تم وضع الخطط لمخيم مدرسي، والرياضات في الهواء الطلق والكثير من الرحلات الاستكشافية المثيرة. الحياة جيدة مرة أخرى!"





يمكن للأستراليين القلقين بشأن العودة إلى العمل أو المدرسة أو المرافق التعليمية وسط التغييرات في ضوابط فيروس كورونا الوصول إلى المساعدة في ولاياتهم وأقاليمهم.





الخدمات الصحية في كانبرا، يمكنكم الوصول إلى خدمات الصحة العقلية على الرقم 1800629354





خط الصحة العقلية بنيو ساوث ويلز على 1800011511





خط الصحة العقلية للمقاطعة الشمالية على 1800682288





كوينزلاند: خط الوصول للصحة العقلية على 1300642255





خط مساعدة خدمات الصحة النفسية بجنوب أستراليا على الرقم 1800512348





تسمانيا: خط مساعدة خدمات الصحة العقلية على 1800332388





فيكتوريا - توجه للمساعدة على الرقم 1800595212





خط استجابة طوارئ الصحة العقلية لغرب أستراليا على الرقم 1300555733



