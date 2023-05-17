تمويل حكومي بمبلغ 136 مليون دولار لتلبية احتياجات الصحة النفسية للاجئين

النقاط الرئيسية: تقدم حكومة ألبانيزي 136 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتقديم البرنامج الوطني من خلال ثماني وكالات لإعادة التأهيل

يوفر برنامج مساعدة الناجين من التعذيب والصدمات الذي تقوده الحكومة المشورة والإحالات إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات

يوفر البرنامج أكثر من 9000 جلسة استشارية فردية وعائلية كل عام

سيتمكن اللاجئون في أستراليا من الاستفادة من برامج الصحة النفسية الملائمة لثقافتهم لعلاج الندوب النفسية للصدمة والاضطهاد.





تقدم حكومة ألبانيزي 136 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتقديم البرنامج الوطني من خلال ثماني وكالات لإعادة التأهيل.





يوفر برنامج مساعدة الناجين من التعذيب والصدمات الذي تقوده الحكومة المشورة والإحالات إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.



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يوفر البرنامج أكثر من 9000 جلسة استشارية فردية وعائلية كل عام.





وقال وزير الهجرة أندرو جايلز إن ضخ التمويل سيساعد في ضمان أن تكون خدمات دعم الاستقرار في أستراليا «الأفضل في العالم».





قال السيد جايلز إن رحلة كل شخص إلى أستراليا مختلفة، ومرونة الخدمات التي يقدمها البرنامج تلبي احتياجات اللاجئين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو المدة التي قضوها في البلاد.



يشمل التمويل موارد لمساعدة الخدمات المتخصصة على تقديم الرعاية المناسبة ثقافيًا، وأنشطة لبناء قوة عاملة مستنيرة بالإضافة إلى الدعم المستمر لمشاركة المجتمع.





وجد تقرير حديث أعده المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة أن اللاجئين لديهم معدلات أعلى من اعتلال الصحة العقلية من عامة السكان.



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ومع ذلك، معدل اللاجئين الذين يطلبون المساعدة منخفض، بسبب عوامل تشمل إمكانية الوصول إلى الخدمات والوعي.





وقالت مساعدة وزير الصحة العقلية ومنع الانتحار إيما ماكبرايد إن التمويل سيساعد الناس على التعامل مع الصدمات حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم.





وقالت: «يستحق جميع الأستراليين الحصول على دعم الصحة النفسية المصمم خصيصًا لاحتياجاتهم».





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