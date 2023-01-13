أستراليا لن تقيم جنازة رسمية للكاردينال جورج بيل: ماذا سيحدث عند قبره في سيدني؟

النقاط الرئيسية: لن تكون هناك جنازة رسمية لأكبر رجل دين كاثوليكي في أستراليا الكاردينال الراحل جورج بيل

أبرشية سيدني الكاثوليكية ستنظم حفل تأبين للكاردينال بيل

تولى الكاردينال الراحل جورج بيل منصب رئيس أساقفة ملبورن في عام 1996 وبعد خمس سنوات تولى نفس الدور في سيدني قبل أن يصبح في عام 2003 كاردينالاً في الفاتيكان

استبعد كلاً من رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه ودانيال أندروز ورئيس أساقفة فيكتوريا تقديم خدمات رسمية لرئيس أساقفة ملبورن وسيدني السابق البالغ من العمر 81 عاماً، والذي توفي متأثراً بمضاعفات في القلب في روما يوم الثلاثاء بعد جراحة في الفخذ.





وقال أندروز يوم الخميس إن إقامة جنازة رسمية ستكون مؤلمة للضحايا.



اقرأ المزيد الكاردينال الأسترالي الأكثر إثارة للجدل في حياته ويوم مماته: ردود فعل متباينة بعد وفاة جورج بيل في الفاتيكان

وكان الرجل البالغ من العمر 81 عاماً وزيراً للمالية في الفاتيكان قبل ترك منصبه في عام 2017 لتتم محاكمته في ملبورن بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتي سُجن بسببها ثم تم إلغاء إدانته.





وقال بيروتيه إن أبرشية سيدني الكاثوليكية ستنظم حفل تأبين للكاردينال بيل، وقدم رئيس الوزراء "تعازيه وصلواته" إلى أسرة الكاردينال الراحل.





وستقام صلاة للكاردينال بيل في الفاتيكان في الأيام المقبلة، يليها قداس في كاتدرائية القديسة ماري في سيدني، وسيتم دفن جثمانه في مقبرة القديسة مريم.





وقال رئيس أساقفة سيدني أنطوني فيشر في قداس يوم الخميس، إنه التقى بالكاردينال بيل وتناول العشاء في روما الأسبوع الماضي في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر.



لم أعلم أنها ستكون آخر مرة أراه في هذه الحياة

وأُدين الكاردينال بيل في عام 2018 بالتحرش بفتى من جوقة شباب في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن عام 1996.





وأصر على براءته، وفي عام 2020، ألغت المحكمة العليا إدانته بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن.



Cardinal George Pell Source: AAP وفي منطقة بالارات، حيث وُلد الكاردينال بيل، التحق بالمدارس الكاثوليكية المحلية قبل الذهاب إلى المدرسة الدينية، وبعد فترة قضاها في الفاتيكان، عاد ككاهن في أبرشية بالارات في السبعينيات.





وأصبح الكاردينال رئيس أساقفة ملبورن في عام 1996 وبعد خمس سنوات تولى نفس الدور في سيدني قبل أن يصبح في عام 2003 كاردينالاً في الفاتيكان.





ودعا البابا فرنسيس الكاردينال بيل "بالخدم الأمين الذي اتبع ربه دون تردد بمثابرة حتى في ساعة التجربة".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



