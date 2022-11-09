غضب بسبب رسوم كاريكاتير فرنسية «عنصرية ومعادية للإسلام» تصور لاعبي كرة القدم القطريين كإرهابيين

النقاط الرئيسية: تضمن الرسم سبعة لاعبي كرة قدم يحملون شعار «قطر» على قمصانهم، وكان بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون مسدسات وبنادق هجومية

اتهم النقاد الصحيفة بالإسلاموفوبيا وقالوا إن تصوير لاعبي كرة القدم القطريين كإرهابيين هو أمر عنصري

تلقت وسائل الإعلام الفرنسية ردود فعل عنيفة من الدول الإسلامية من قبل

اتُهمت صحيفة Le Canard enchaîné الفرنسية بالعنصرية بعد نشر رسم كاريكاتوري يصور فريق كرة القدم الوطني القطري وهو يحمل أسلحة ويرتدي أقنعة.





تم نشر الكاريكاتير في عدد أكتوبر من المطبوعة الساخرة الذي يركز على قطر وكأس العالم 2022 القادمة.





وتضمن الرسم سبعة لاعبي كرة قدم يحملون شعار «قطر» على قمصانهم، وكان بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون مسدسات وبنادق هجومية وقاذفات صواريخ، وأحدهم يرتدي سترة انتحارية.





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وقد اتهم النقاد الصحيفة بالإسلاموفوبيا وقالوا إن تصوير لاعبي كرة القدم القطريين كإرهابيين هو أمر عنصري وينتقص من المخاوف الأخرى المشروعة بخصوص حقوق الإنسان قرب موعد كأس العالم.





قال رئيس مكتبة قطر الوطنية، الدكتور حمد الكواري، إنه في حين أن «السخرية مرحب بها» إلا أنها صورة مبنية على الأكاذيب والكراهية.



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وكتب على تويتر: «حتى الهجاء القاسي مرحب به».





«لكن le Canard Enchaine قررت اللجوء إلى الأكاذيب والكراهية والاستياء لمهاجمة قطر وتشويه سمعتها.





«حافظوا على بعض الولاء والروح الرياضية على الأقل.»



اتهم محمد السعد، الرئيس التنفيذي لشركة MAS Holdings التي تتخذ من قطر مقراً لها، الصحيفة الفرنسية بالعنصرية على تويتر.





وكتب أن «الصحف الفرنسية العنصرية تصور قطر وفريق كرة القدم التابع لها بطريقة عنصرية للغاية وكارهة للإسلام».





«الواقع هو أن تصويرهم يتجاهل الحقائق».



يقول التعريف بالصحيفة على تويتر: «حرية الصحافة تتلاشى فقط عندما لا تستخدمها».





وقد تلقت وسائل الإعلام الفرنسية ردود فعل عنيفة من الدول الإسلامية من قبل، على سبيل المثال عندما نشرت المجلة السياسية الساخرة شارلي إبدو صورة كاريكاتورية للنبي محمد في عام 2012 أدى ذلك إلى الهجمات الإرهابية في عام 2015.





يعتقد العديد من المسلمين أنه يجب حظر التصوير المرئي لجميع أنبياء الإسلام ويكرهون بشكل خاص التصوير المرئي لمحمد.





نشرت صحيفة شارلي إيبدو صورة كاريكاتورية لمحمد يبكي على غلافها في عام 2006، وصورت لاحقًا النبي على أنه مثلي الجنس في عام 2011. في عام 2012، نشرت الصحيفة سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية بما في ذلك واحدة أظهرت محمد كرجل عاري من جميع النواحي.





في هجمات عام 2015 اقتحم شقيقان فرنسيان مسلمان، سعيد وشريف كواشي، مكاتب شارلي إيبدو مسلحين بالبنادق وقتلا 12 شخصًا وجرحوا 11 آخرين.



أعادت شارلي إيبدو نشر الرسوم المتحركة في عام 2020 بعنوان «كل هذا، فقط من أجل ذلك».





وقد كتب رئيس الجريدة لوران ريس سوريسو في الافتتاحية: «لن نتنازل أبدًا. لن نستسلم أبدا».





وقال: «الكراهية التي أصابتنا لا تزال موجودة، ومنذ عام 2015، هي آخذة في التحور وتغيير مظهرها والمرور دون أن يلاحظها أحد والاستمرار بهدوء في حملتها الصليبية القاسية».





بعد أن أعادت شارلي إيبدو نشر الرسوم الكاريكاتورية في عام 2020، أحرق المتظاهرون في أفغانستان والعراق وباكستان العلم الفرنسي علنًا.





وقد تم الاتصال بسفير فرنسا في قطر للتعليق.





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