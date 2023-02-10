إعصار غابرييل الاستوائي يتجه نحو كوينزلاند: رياح مدمرة وأمواج عاتية

يستعد سكان جزيرة نورفولك لمواجهة إعصار غابرييل الاستوائي الشديد و"الضخم جداً" الذي يجلب معه رياحاً شديدة القوة وأمواجاً غزيرة إلى تلك المنطقة الأسترالية النائية.

USA WEATHER STORM

epa10391013 High surf on Hermosa Beach during a bomb cyclone rain storm in Los Angeles, California, USA, 05 January 2023. Bomb cyclone is a term given to a rapidly strengthening storm where pressure must drop 24 millibars (a unit of pressure) within 24 hours. EPA/ALLISON DINNER Source: EPA / ALLISON DINNER/EPA

النقاط الرئيسية
  • تشهد كوينزلاند إعصار غابرييل الاستوائي الشديد و"الضخم جداً" الذي يجلب معه رياحاً شديدة القوة وأمواجاً غزيرة
  • تتجه العاصفة نحو جزيرة نورفولك، على بُعد حوالي 1,440 كيلومتراً شرق بريزبان
  • نصح مكتب الأرصاد السكان والزوار في جزيرة نورفولك البدء فوراً في الاستعدادات
يقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة التي ارتفعت حدتها إلى مستوى إعصار من الفئة الثالثة مترافقة مع رياح بسرعة 120 كم/ساعة، تقع حالياً على بُعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب بوندابيرغ في كوينزلاند.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار غابرييل "كبير جداً" ويترافق مع رياح مدمرة وأمواج عالية "تمتد بعيداً عن المركز أكثر من الإعصار العادي".

تتجه العاصفة نحو جزيرة نورفولك، على بُعد حوالي 1,440 كيلومتراً شرق بريزبان، ويمكن أن تتراجع حدتها إلى مستوى عاصفة من الفئة الثانية قبل أن تمر بالقرب من الجزيرة التي يقطنها 2,200 شخص ليلة السبت أو الأحد.
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وقال مكتب الأرصاد في نصيحته لسكان الجزيرة: "رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة ممكنة من بعد ظهر السبت إلى صباح الأحد، على الرغم من التوقعات برياح أخف مع عبور مركز العاصفة".

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة و"أمواج عالية للغاية" قد تؤدي إلى أضرار محلية وتآكل السواحل.
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ونصح مكتب الأرصاد السكان والزوار في جزيرة نورفولك البدء فوراً في الاستعدادات، وخاصة تأمين القوارب والممتلكات في ساعات النهار وقبل حلول الظلام.

وقال خبراء الأرصاد إن الإعصار غابرييل لا يؤثر بشكل مباشر على ساحل كوينزلاند، لكن المناطق الساحلية الشرقية المكشوفة قد تتعرض لأمواج عاتية ورياح قوية جديدة يوم الجمعة.

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نشر في: 10/02/2023 12:44pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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