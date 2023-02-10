إعصار غابرييل الاستوائي يتجه نحو كوينزلاند: رياح مدمرة وأمواج عاتية

النقاط الرئيسية تشهد كوينزلاند إعصار غابرييل الاستوائي الشديد و"الضخم جداً" الذي يجلب معه رياحاً شديدة القوة وأمواجاً غزيرة

تتجه العاصفة نحو جزيرة نورفولك، على بُعد حوالي 1,440 كيلومتراً شرق بريزبان

نصح مكتب الأرصاد السكان والزوار في جزيرة نورفولك البدء فوراً في الاستعدادات

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة التي ارتفعت حدتها إلى مستوى إعصار من الفئة الثالثة مترافقة مع رياح بسرعة 120 كم/ساعة، تقع حالياً على بُعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب بوندابيرغ في كوينزلاند.





ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار غابرييل "كبير جداً" ويترافق مع رياح مدمرة وأمواج عالية "تمتد بعيداً عن المركز أكثر من الإعصار العادي".





تتجه العاصفة نحو جزيرة نورفولك، على بُعد حوالي 1,440 كيلومتراً شرق بريزبان، ويمكن أن تتراجع حدتها إلى مستوى عاصفة من الفئة الثانية قبل أن تمر بالقرب من الجزيرة التي يقطنها 2,200 شخص ليلة السبت أو الأحد.



وقال مكتب الأرصاد في نصيحته لسكان الجزيرة: "رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة ممكنة من بعد ظهر السبت إلى صباح الأحد، على الرغم من التوقعات برياح أخف مع عبور مركز العاصفة".





كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة و"أمواج عالية للغاية" قد تؤدي إلى أضرار محلية وتآكل السواحل.



ونصح مكتب الأرصاد السكان والزوار في جزيرة نورفولك البدء فوراً في الاستعدادات، وخاصة تأمين القوارب والممتلكات في ساعات النهار وقبل حلول الظلام.





وقال خبراء الأرصاد إن الإعصار غابرييل لا يؤثر بشكل مباشر على ساحل كوينزلاند، لكن المناطق الساحلية الشرقية المكشوفة قد تتعرض لأمواج عاتية ورياح قوية جديدة يوم الجمعة.





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