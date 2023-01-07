سلطان الطرب يفجع بابنه: وفاة وديع جورج وسوف بعد أزمة صحية

فجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت، بخبر وفاة وديع الوسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف إثر تداعيات جراحة في المعدة.

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النقاط الرئيسية:
  • فجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت، بخبر وفاة وديع الوسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف
  • ننتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل
  • حسابات جورج وسوف شاركت النعي وتفاصيل الدفن والعزاء حيث سيوارى الراحل الثرى بمدافن العائلة بمسقط رأسه كفرون في سوريا
جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.
وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، إلا أن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.
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وقد اننتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.
حسابات جورج وسوف شاركت النعي وتفاصيل الدفن والعزاء حيث سيوارى الراحل الثرى بمدافن العائلة بمسقط رأسه كفرون في سوريا بعد صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة مار الياس الساعة 5 مساءً.

وتقبل التعازي اليوم السبت في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفية من الساعة 12 إلى 6 مساء. وأيضًا في كفرون في كنيسة مار الياس بعد الدفن يوم الأحد و الإثنين والثلاثاء ابتداء من الساعة 12 ظهرًا . و السبت 14 يناير في الأشرفية ببيروت.

يُشار إلى ان وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.
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يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقيا ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

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نشر في: 7/01/2023 2:56pm
By Rayan Barhoum
المصدر: SBS