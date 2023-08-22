ألمانيا ترى في أستراليا حليفاً استراتيجياً لمواجهة الصين

وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أن بلادها ترسم خارطة طريق للتعامل مع النفوذ الصيني

Vietnamese coast guard officer taking picture of a China Coast Guard ship at the disputed water

Vietnamese coast guard officer taking picture of a China Coast Guard ship at the disputed water Source: AAP

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ترى في أستراليا حليفاً استراتيجياً لمواجهة الصين.

وأضافت الوزيرة خلال خطاب ألقته عبر الفيديو لمركز أبحاث السياسة الخارجية التابع لمعهد لوي الأسترالي أن ألمانيا تتطلع إلى أستراليا وهي تطور خارطة طريق للتعامل مع الصين، بما في ذلك الابتعاد عن الاعتماد الاقتصادي عليها وحماية أمنها القومي.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تعلمت درسًا مؤلمًا عن الإفراط في الاعتماد عندما تم الكشف عن نقاط الضعف في سوق الطاقة بعد غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت لمعهد لوي بخطابها الافتراضي: "لا نريد تكرار هذا الخطأ".
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وأضافت السيدة بيربوك إنه مع تغير بكين، يجب أن تتغير السياسة الأوروبية بعد أن اصدرت ألمانيا استراتيجية محددة للصين الشهر الماضي.

وأوضحت وزيرة الخارجية إن ألمانيا تراقب عن كثب السياسة الخارجية الأسترالية، ولا سيما حظر كانبرا لشبكة الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية من الجيل الخامس وقواعد الاستثمار الأجنبي.

"وقالت أيضاً نحن أيضًا نبحث عن كثب في الجهات الفاعلة التي تستثمر في البنية التحتية الحيوية - في الموانئ أو الطرق أو شبكات الاتصالات لدينا."

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Source: SBS/AAP
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نشر في: 23/08/2023 7:48am
آخر تحديث: 23/08/2023 7:51am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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