ألمانيا ترى في أستراليا حليفاً استراتيجياً لمواجهة الصين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ترى في أستراليا حليفاً استراتيجياً لمواجهة الصين.





وأضافت الوزيرة خلال خطاب ألقته عبر الفيديو لمركز أبحاث السياسة الخارجية التابع لمعهد لوي الأسترالي أن ألمانيا تتطلع إلى أستراليا وهي تطور خارطة طريق للتعامل مع الصين، بما في ذلك الابتعاد عن الاعتماد الاقتصادي عليها وحماية أمنها القومي.





وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تعلمت درسًا مؤلمًا عن الإفراط في الاعتماد عندما تم الكشف عن نقاط الضعف في سوق الطاقة بعد غزت روسيا أوكرانيا.





وقالت لمعهد لوي بخطابها الافتراضي: "لا نريد تكرار هذا الخطأ".



لقراءة المزيد أستراليا تشارك بتدريبات عسكرية مع الفلبين والولايات المتحدة بعد تحرك صيني ضد سفن فلبينية

وأضافت السيدة بيربوك إنه مع تغير بكين، يجب أن تتغير السياسة الأوروبية بعد أن اصدرت ألمانيا استراتيجية محددة للصين الشهر الماضي.





وأوضحت وزيرة الخارجية إن ألمانيا تراقب عن كثب السياسة الخارجية الأسترالية، ولا سيما حظر كانبرا لشبكة الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية من الجيل الخامس وقواعد الاستثمار الأجنبي.





"وقالت أيضاً نحن أيضًا نبحث عن كثب في الجهات الفاعلة التي تستثمر في البنية التحتية الحيوية - في الموانئ أو الطرق أو شبكات الاتصالات لدينا."





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.

