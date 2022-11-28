كل ما تريد معرفته عن الرحلات البحرية وكوفيد-19 خلال موسم الأعياد بأستراليا

النقاط الرئيسية تطور شركات الرحلات البحرية والحكومة الأسترالية بروتوكولًا للتخفيف من انتشار كوفيد-19 على متن بواخرها

احرص على تلقي أحدث الجرعات التطعيمية ضد كوفيد-19 قبل السفر

تحقق من تهوية السفينة السياحية واستخدم الكمامات في الأماكن المغلقة

تتطلع إيمي جينغو وعائلتها إلى رحلتهم البحرية المقرر إجراؤها العام المقبل. كان عليهم إلغاء خططهم في 2020 و2021 أيضًا بسبب الجائحة.





وتحكي إيمي "سأكون كاذبة إذا قلت إنني لست قلقة بشأن الإصابة بكوفيد-19 على متن الباخرة، لكن متعة السفر في الرحلات البحرية كعائلة تستحق العناء والمخاطرة".





منذ أن رفعت الحكومة الفيدرالية الحظر المفروض على السفن السياحية التي تدخل أستراليا في أبريل من هذا العام، تم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 على متن سفن مثل" Coral Princess"، لتعيد إلى الأذهان مرة أخرى مأساة بـ Ruby Princess في عام 2020، حيث توفي 28 شخصًا وأصيب أكثر من 660 جراء انتشار عدوى الفيروس.



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يرى البروفيسور أدريان إسترمان، عالم الأوبئة بجامعة جنوب أستراليا، أن السيناريو كان "مختلفًا تمامًا" في ذلك الوقت.





ويقول إسترومان "لم يكن لدينا لقاحات أو مضادات للفيروسات وكانت المناعة منخفضة. في هذه الأيام، إذا نزل عدة مئات من الركاب المصابين، فلن يكون هناك فرق كبير في انتقال العدوى عبر المجتمع في ميناء الإنزال ".





ويضيف البروفيسور إسترمان: "ومع ذلك، لاتزال الإصابة أثناء رحلة بحرية أمرا مزعجا، وقد ينتهي الأمر بالركاب المصابين بمشاكل صحية طويلة الأمد".



The Ruby Princess COVID outbreak of 2020 led to a ban on cruiseships which was lifted only this year. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

الدروس المستفادة من أزمة باخرة "الأميرة روبي"

طورت الحكومة الأسترالية، إلى جانب شركات الرحلات البحرية، بروتوكولات للتخفيف من انتقال كوفيد-19 بعد أزمة باخرة Ruby Princes.





ونشرت حكومة نيو ساوث ويلز أيضًا مخاطر الإصابة بكوفيد-19 فيما يتعلق بالسفن الواردة باستخدام نظام التصنيف الخاص بها.





يقول البروفيسور إسترمان: "ربما يكون المفتاح هو التهوية وقد قامت العديد من خطوط الرحلات البحرية بترقية أنظمة التهوية الخاصة بها بشكل كبير بما في ذلك مرشحات HEPA والتحديثات المتكررة لهواء المقصورة".





يمكن للمسافرين التحقق من شركة الرحلات البحرية إذا كان لديهم نظام تهوية مطور بالإضافة إلى إجراءات الوقاية من كوفيد-19 الأخرى.



ويضيف: "غالبًا ما تكون هذه المعلومات على الموقع الالكتروني الخاص بهم".





لا تصعد على متن الباخرة إذا كنت مريضًا





لم يعد المسافرون من وإلى أستراليا بحاجة إلى تقديم دليل على تطعيمهم ضد فيروس كورونا.





ومع ذلك، توصي وزارة الصحة ورعاية المسنين بإعادة النظر في القيام برحلة بحرية إذا لم تتلقى أحدث الجرعات التطعيمية. وبالمثل، إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد جراء الإصابة بفيروس كورونا.





يحذر الخبراء من أن أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض أو ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل أسبوع من المغادرة، يجب ألا يسافروا في تلك الرحلات البحرية لأنها يمكن أن تكون " النواة الأولى لانتشار أي مرض أو فيروس بما في ذلك فيروس كورونا".





يقول البروفيسور إسترمان: "الركاب يتواجدون معًا في مساحة محدودة والفيروس قابل للانتقال بشكل كبير".



Passengers spend days together on a cruiseship in a constrained space leading to a higher risk of infection. Credit: Emi Jingu هذا وقد تلقت جينغو وعائلتها التطعيمات بالجرعة الكاملة.





وتقول جينغو: "أعتقد أن كل ما يمكننا فعله هو تقليل الخروج قبل الرحلة إلى الحد الأدنى وارتداء الكمامات طوال الوقت لتقليل خطر الإصابة بالعدوى".





قامت العائلة أيضًا بتأمين نفسها مع تأمين سفر خاص بالرحلات البحرية يغطي الرحلات البحرية والأنشطة المصاحبة.





يُذَكر البروفيسور إسترمان أولئك الذين يسافرون في رحلة بحرية في موسم العطلات بضرورة تلقي كافة الجرعات من التطعيم ضد فيروس كورونا.





"لا يزال التطعيم أفضل وسيلة حماية ضد الأمراض الخطيرة".





"ارتدي الكمامة من فئة (KN95 / N95 / P2) في الأماكن المغلقة، تأكد من أن لديك تأمين سفر يغطي مصروفات العلاج ضد كوفيد-19، وإذا مرضت بشدة، فسوف يتم نقلك بعيدا عن السفينة ".





وضعت حكومة نيو ساوث ويلز قائمة مرجعية لجهات الاتصال لأولئك الذين يخططون لقضاء رحلة بحرية خلال موسم الأعياد والعطلات المقبل.





للمزيد من المعلومات، قوموا بزيارة موقع وزارة الصحة ورعاية المسنين ودليل Smart traveller للسفر الدولي.



