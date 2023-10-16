غولد كوست تكشف عن عرض لاستضافة ألعاب الكومنويلث 2026

العرض جاء بعد أشهر من الغاء فيكتوريا استضافة البطولة "لارتفاع التكلفة"

Commonwealth Games mascot Borobi at Brisbane International Airport, Brisbane, Queensland, Saturday, December 24, 2017.

ألعاب الكومنويلث في غولد كوست 2018 Source: AAP

قامت مدينة غولد كوست بمحاولة جريئة لإنقاذ ألعاب الكومنولث لعام 2026 و"إنقاذ سمعة أستراليا".

العرض الذي تقدمت المدينة التي تقع في ولاية كوينزلاند جاء بعد ثلاثة أشهر من الغاء فيكتوريا خططها لاستضافة البطولة بسبب ارتفاع التكلفة.

وكشف عمدة مدينة "غولد كوست"، توم تيت، عن خطط لعقد دورة ألعاب 2026 "مبسطة" بتكلفة 700 دولار مليون.

والتقى السيد تيت مع الرئيس التنفيذي لألعاب الكومنولث أستراليا كريغ فيليبس و مدير شركاء اتحاد ألعاب الكومنولث مايكل بوشيل قبل الاعلان الرسمي عن العرض في تشرين الثاني نوفمبر.

وقال العمدة تيت إن غولد كوست خيار ممتاز للألعاب.

واضطر المسؤولون إلى إجراء محادثات لإنقاذ الألعاب في أستراليا بعد قيام رئيس حكومة فيكتوريا السابق دانييل أندروز خبراً مفاجئاً في يوليو/تموز بأنه ألغى استضافة الدورة في نسخة 2026 وسط توقعات بأن التكلفة سترتفع لتصل الى 7 مليارات دولار.

وكانت مدينة غولد كوست استضافت دورة ألعاب الكومنويلث في عام 2018.

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نشر في: 17/10/2023 7:55am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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