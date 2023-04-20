على بالك سوشي؟ غوغل توصلها إلى باب منزلك بطائرات مسيّرة!

ستبدأ جوجل خدمة توصيل الطلبات للمنازل آليا في 12 ضاحية بكوينزلاند ومن ثم توسيع نطاق الخدمة إلى باقي انحاء البلاد.

Drone Delivery Service Taking Off In Logan City, Australia

على بالك سوشي؟ جوجل توصلها إلى باب منزلك بطائرات مسيرة! Credit: Wing/Cover-Images.com/Cover Images

النقاط الرئيسية
  • شركة Wing التابعة لجوجل تعلن بدء عمليات توصيل الطلبات بالطائرات المسيرة في كوينزلاند
  • تطمح الشركة في توسيع نطاق خدماتها إلى باقي أنحاء أستراليا في الأعوام المقبلة
  • من المتوقع أن يصل حجم المعاملات التجارية في هذا السوق إلى 47 مليار دولار في عام 2031.
أعلنت شركة Wing التابعة لجوجل عن بدء تشغيل خدمات توصيل الطلبات عن طريق الطائرات المسيرة "Drones" في ضاحية إبسويتش بكوينزلاند لأول مرة يوم الخميس بعد إنشاء منصة إطلاق في مركز التسوق Orion Springfield Central.

وجاء الإعلان بالشراكة مع شركة Mirvac المالكة لمركز التسوق، وبالتعاون مع مجلس مدينة إبسويتش وشركة DoorDash لتوصيل الطلبات.
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قال سيمون روسي المدير العام لشركة Wing Australia إن الشركة حريصة على زيادة عمليات توصيل الطلبات في أستراليا، وذلك لأن الخدمة اجتذبت عملاء مخلصين ومنتظمين، وقد منحتها هيئة الطيران المدني والسلامة الإذن بالتحليق فوق أجزاء كبيرة من كوينزلاند.

قال روسي: "نتحدث عن جنوب شرق ولاية كوينزلاند باعتبارها عاصمة توصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيرة في العالم".

"نحن نقدم المزيد من عمليات توصيل الطلبات المباشرة إلى المستهلك هنا أكثر من أي مكان آخر في العالم، وقد تلقينا ردود فعل إيجابية من مدينة لوجان والضواحي المجاورة."
DRONE DELIVERY
A supplied image obtained on Wednesday, April 19, 2023, of A Wing employee prepares a delivery drone at Orion Springfield Central Shopping Centre in Queensland. (AAP Image/Supplied by Wing) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE
وذكر روسي أن سكان إبسويتش المقيمين في نطاق 7 كيلومترات من مركز التسوق سيكونون قادرين على طلب توصيلات الطعام بالطائرات المسيرة بدون طيار من مطعم Sushi Hub اعتبارًا من يوم الخميس، مع توقع انضمام المزيد من تجار التجزئة والمطاعم في نطاق الخدمة بحلول الأسبوع المقبل.

تم تحويل منطقة من موقف سيارات مركز التسوق إلى مركز للطائرات بدون طيار لإطلاق الخدمة والتي ترى كيلي ميلر المدير العام لشركة Mirvac Retail أنها ستوفر تجربة أكثر ملاءمة لبعض العملاء.
وقالت ميلر: "نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتطوير تجربة البيع بالتجزئة وخلق قيمة أكبر لعملائنا ومجتمعاتنا".
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وأشار روسي إلى أن خدمات الشركة في مدينة لوجان أثبتت شعبيتها في توصيل طلبات البقالة والطعام، مع شيوع طلبات العصير والقهوة في الصباح، وطلبات السوشي في وقت الغداء.

وذكر روسي أن عمليات توصيل الطلبات بالطائرات المسيرة لديها القدرة على خفض التكاليف وتخفيف الضغط على حركة المرور وتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة.

ووفقًا لعدة دراسات في هذا المجال، فإنه من المتوقع أن تكون عمليات توصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيرة جزءًا من صناعة عالمية بقيمة 47 مليار دولار بحلول عام 2031.

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نشر في: 20/04/2023 1:45pm
آخر تحديث: 20/04/2023 3:38pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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