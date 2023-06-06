تعاني لأخذ موعد من طبيبك العام؟ اللوم على الطبيب لهذا السبب!

تشدّد الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين على ضرورة تحسين التعاون بين العيادات العامة والأقسام الطبية الأخرى، بهدف تعزيز النظام الصحي في البلاد.

Australian National Health records

Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • يعاني الأطباء العامون من إهدار الكثير من الوقت في الإجراءات الإدراية الروتينية
  • أشار تقرير للكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين إلى أن تعزيز التعاون بين العيادات العامة والأقسام الطبية الأخرى يسهم في تسريع وتيرة عمل نظام الرعاية الصحية
  • تقليل الإجراءات الروتينية سيعود بالفائدة على المرضى والأطباء العامين والنظام الصحي بشكل عام
يعاني الأطباء العامون من إهدار الكثير من الوقت في الإجراءات الإدراية الروتينية، بدلاً من توجيه جهودهم لرعاية المرضى.

فقد أشار تقرير للكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين إلى أن تعزيز التعاون بين العيادات العامة والأقسام الطبية الأخرى يسهم في تسريع وتيرة عمل نظام الرعاية الصحية وتحسين طرق العلاج للمرضى.
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وتشير رئيسة الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين، الدكتورة نيكول هيغينز، إلى أن تقليل الإجراءات الروتينية سيعود بالفائدة على المرضى والأطباء العامين والنظام الصحي بشكل عام.

وفي سياق مراجعتها لاتفاقية الإصلاح الوطني للصحة، طالبت الكلية بتبسيط نظام إحالة المرضى بحيث يكون أقل تعقيدًا بالنسبة للأطباء العامين.

وأكدت الدكتورة نيكول هيغينز: "سيؤدي هذا التغيير إلى تبسيط النظام بشكل عام، حيث يمكن للأطباء العامين قضاء وقت أطول مع مرضاهم بدلاً من إهدار الوقت في ملء طلبات معقدة ومختلفة لكل مستشفى على حدة".

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نشر في: 6/06/2023 3:47pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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