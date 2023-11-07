حزب الخضر ينسحب من جلسة برلمانية احتجاجا على موقف الحكومة الأسترالية من أحداث غزة

النقاط الرئيسية انسحاب جزب الخضر من جلسة برلمانية اعتراضا على سياسة الحكومة الأسترالية من أحداث غزة

مقتل أكثر من 10 آلاف شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء

الأمم المتحدة تحذر من تحول قطاع غزة لـ"مقبرة جماعية للأطفال"

غادر أحد عشر عضوًا في مجلس الشيوخ من حزب الخضر قاعة البرلمان احتجاجًا على ما زعموا أنه تقاعس من الحكومة الأسترالية عن الحرب بين حماس وإسرائيل.





وتقصف إسرائيل غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الحكومة الإسرائيلية، واحتجاز أكثر من 200 رهينة.



وقتل أكثر من 9770 شخصا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة في غزة.





وقالت السيناتور عن حزب الخضر مهرين فاروقي إن الائتلاف "مفلس أخلاقيا عندما يتعلق الأمر بفلسطين" وأن حزب العمال أظهر نفسه على أنه "جبان بلا قلب ولا شجاعة".





وقالت فاروقي : "أنتم تشاهدون المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق آلاف الفلسطينيين، ولا تدينون إسرائيل". "أنتم ترفضون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".





وأضافت: "الكلمات المراوغة لن توقف جرائم الحرب. واليوم ننقل احتجاج الشعب إلى البرلمان".





ثم رفعت قبضتها وأعلنت :"فلسطين حرة".



Greens Senator Mehreen Faruqi with other Greens senators at a press conference after staging a walk out in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Monday, November 6, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE أكثر من عشرة آلاف قتيل في غزة





تجاوزت حصيلة القتلى في غزة عشرة آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّراً من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".





وإزاء أوضاع في غزة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدنات تكتيكية".





وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أشرف القدرة، فقد قُتل 292 فلسطينيا على الأقل ليل الأحد-الإثنين في غارات عنيفة شنّها الجيش الإسرائيلي، متهماً إياه "بارتكاب 19 مجزرة في الساعات الأخيرة".





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في مؤتمر صحافي إنّ الحصيلة الإجمالية للضحايا في القطاع بلغت 10022 قتيلا، وذلك في اليوم الحادي والثلاثين للحرب.





وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وغالبية القتلى منذ بداية الحرب هم من المدنيين.



"مقبرة للأطفال"





وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار، محذّرا من أنّ القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".





وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحاً على مرّ الساعات".





وشدّد الأمين العام على أنّ المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.



United Nations Secretary-General Antonio Guterres during a press conference ahead of this year's General Assembly of the United Nations Source: EPA ففي أسبوعين عبرت 400 شاحنة، مقابل 500 كانت تعبر يومياً، وقد شدّد على أنّها لا تلبّي على الإطلاق الاحتيجات الكبرى.





والإثنين، تم نقل مجموعة من الجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح، على أن يتم إجلاء عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية كذلك وفق حكومة حماس ومسؤول مصري.





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