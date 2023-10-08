إسرائيل تعلن "الحرب" وتتوعد بالانتقام بعد هجوم غير مسبوق من حماس

النقاط الرئيسية: حرب جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس

استمر القتال بين الجنود الإسرائيليين و"مئات" المتسللين حتى الليل في "22 موقعا"

أكد الجيش الاسرائيلي أن قواته ما زالت تخوض مواجهات مع "مئات" المسلحين الفلسطينيين

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين ليل السبت. وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن الجيش سيفعل كل ما يلزم لـ"القضاء على حماس".





وصدرت إدانات دولية لهجوم حماس، ودعت دول أخرى إلى ضبط النفس. ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة الأحد لبحث الوضع في ظل خشية من توسع التصعيد.





وأجرت الولايات المتحدة وإسرائيل السبت "مناقشات معمقة" بشأن احتياجات المساعدات العسكرية لاسرائيل في مواجهة هجوم حماس، على ما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.





وأعلن المسؤول أن "من المبكر جدا القول" إذا كانت إيران "متورطة مباشرة" في الهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا "أي مؤشر" في هذا الاتجاه.





لكن المسؤول أضاف أنه "ليس هناك شك" في أن حماس "ممولة ومجهزة ومسلحة" من جانب نظام طهران.



epa10904964 A rocket is launched from the coastal Gaza strip towards Israel by militants of the Ezz Al-Din Al Qassam militia, the military wing of Hamas movement, in Gaza City, 07 October 2023. Rocket barrages were launched from the Gaza Strip early Saturday in a surprise attack claimed by the Islamist movement Hamas. In a televised statement, the Israeli prime minister said the country is at war. EPA/MOHAMMED SABER Source: EPA / MOHAMMED SABER/EPA وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت محادثات مع نظيره المصري سامح شكري. وشدد بلينكن خلال المكالمة على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم المروع الذي يشنه إرهابيو حماس ضد إسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر.





على الأرض، استمر القتال بين الجنود الإسرائيليين و"مئات" المتسللين حتى الليل في "22 موقعا"، وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.





وقبيل الأولى من فجر الأحد، ضرب الجيش الإسرائيلي مباني في غزة مع استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس. وقال الجيش إن الأمر يتعلق ب"مراكز قيادة" لحماس.





وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل "أكثر من 200 شخص" جراء هجوم حماس، فيما سقط في الجانب الفلسطيني 232 قتيلا و1697 جريحا بحسب وزارة الصحة في غزة.





وتوعّد نتانياهو ليل السبت بعد اجتماع للحكومة، بأن الجيش "على وشك استخدام كل قوته للقضاء على حماس"، مضيفا في خطاب متلفز "سنضربهم حتى النهاية وننتقم بقوة لهذا اليوم الأسود الذي ألحقوه بإسرائيل وشعبها". وقال نتانياهو "إنها حرب وسننتصر فيها. كل هذه الأماكن حيث تختبئ حماس... سنحولها أطلالا".





كما دعا الفلسطينيين إلى ترك القطاع المحاصر منذ أعوام طويلة، مؤكدا أن قواته ستدمر مخابئ الحركة.





وكان رئيس الوزراء اليميني قال في وقت سابق "نحن في حرب، ليست مجرد عملية أو دورة عنف، إنما هي حرب"، متحدثا عن "هجوم مباغت" لحماس.





ولم تتوقف صافرات الإنذار في المدن والقرى الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. كذلك، دوّت الصفارات في تل أبيب والقدس حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الكثير من الصواريخ.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت إن إسرائيل أحصت إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة.





ويأتي هذا التصعيد في اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل، وبعد خمسين عاما على حرب أكتوبر 1973 التي قتل فيها 2600 إسرائيلي وبلغ عدد القتلى والمفقودين في الجانب العربي 9500 خلال ثلاثة اسابيع من القتال.



Palestinians celebrate by a destroyed Israeli tank at the Gaza Strip fence east of Khan Younis Saturday, Oct. 7, 2023. The militant Hamas rulers of the Gaza Strip carried out an unprecedented, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea and catching the country off-guard on a major holiday. (AP Photo/Hassan Eslaiah) Source: AP / Hassan Eslaiah/AP وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباحا بدء عملية "طوفان الأقصى".





وقالت إنّ القيادة "قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب".





وتابعت "نعلن بدء عملية طوفان الأقصى ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت خمسة آلاف صاروخ وقذيفة".





وقال قائد الأركان في كتائب عز القسام محمد الضيف إن العملية "رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى".





بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "نحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين". أضاف "طفح الكيل ولا بد من استكمال حلقة الانتفاضات والثورات بمعركة التحرير".





وبدأ إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية الساعة السادسة والنصف. وبدأت إسرائيل بالرد قرابة الساعة 11,00.





وحتى مساء السبت، أكد الجيش الاسرائيلي أن قواته ما زالت تخوض مواجهات مع "مئات" المسلحين الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت إن "المئات غزوا" البلاد وأن "مئات" ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.





وتحدث عن وجود "حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم"، في إشارة الى مستوطنتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر.





وكان الجيش أكد أن قواته تخوض معارك "على الأرض" ضد مقاتلين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بمظلات" بحرا وبرا.





وقال هيخت "كانت عملية مزدوجة تمت من خلال طائرات شراعية عبر البحر والأرض".





وأشار الى أنه سيتم نشر آلاف جنود الاحتياط على الحدود مع غزة وكذلك شمال إسرائيل وعلى الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية.



أسرى ونزوح

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس "خطفت عسكريين ومدنيين" خلال هجماتها.





وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغري "هناك جنود ومدنيون مختطفون". أضاف "لا أستطيع تقديم أرقام عنهم حاليا، إنها جريمة حرب ارتكبتها حماس وستدفع الثمن".





وبثت كتائب القسام فيديو يظهر أسر مقاتليها ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.





وظهرت في مطلع الفيديو عبارة "مشاهد أسر كتائب القسام عددا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى". ويبدو من اللافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي.





كما انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو أخرى تظهر جثث جنود بملابسهم العسكرية، إضافة لجثث أشخاص وركاب على الطريق السريع، لم يكن ممكنا التثبت من صحتها.





وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي احتجازها "عددا من الجنود الإسرائيليين". وشاهد صحافيون من فرانس برس في غزة مئات السكان يفرون من منازلهم الواقعة على حدود إسرائيل.





وشوهد رجال ونساء وأطفال يحملون مواد غذائية وبطانيات يخرجون من منازلهم وبينهم أم أحمد غبن التي كانت تمسك بيد اثنين من أبنائها الأربعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.





وقالت المرأة التي حملت أكياس طعام وملابس "قامت الحرب، سأذهب إلى بيت أهلي في حي النصر رغم أن لا مكان آمن".





ولجأ بعضهم الى مدارس في غزة بإدارة وكالة غوث اللاجئين (أونروا).



ومساء السبت، شنّت طائرات حربية غارات على قطاع غزة أدت الى تدمير برجين على الأقل، وفق مراسلي فرانس برس.





وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عمليات القصف، قائلا إن "منظمة حماس الإرهابية تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه أصدر تحذيرا مسبقا للسكان ... وطلب منهم إخلاء" المباني.





وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن غارة أصابت المستشفى الإندونيسي في القطاع وسيارة إسعاف خارج مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، ما تسبب في مقتل عدد من الأشخاص.





كما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية السبت قطع إمدادات الكهرباء للقطاع.



قتلى في الضفة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس ارتكبت "خطأ كبيرا عبر شن حرب على دولة إسرائيل".





وقال الجنرال الإسرائيلي راسان إليان الذي يرأس وحدة الشؤون المدنية في الأراضي الإسرائيلية إن حماس "فتحت على نفسها أبواب جهنم".





وأطلقت إسرائيل على عمليتها اسم "السيوف الحديدية".





بالتوازي مع التصعيد في غزة ومحيطها، قُتل خمسة فلسطينيين السبت في صدامات مع القوات الإسرائيلية في أنحاء متفرقة الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.





كما أصيب 120 فلسطينيا في صدامات مع الجيش ومستوطنين، وفق الوزارة.





وشهدت نقاط تماس عدة في كل من الخليل وقلقيلية ورام الله في الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.



إدانات ودعوات لضبط النفس

ودان الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة عملية حماس وأكدت حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.





إلى ذلك، استنكرت الولايات المتحدة "هجمات إرهابيي حماس غير المبررة على مدنيين إسرائيليين".



epa10906389 US President Joe Biden delivers remarks on the attacks in Israel in the State Dining Room at the White House in Washington, DC, USA, 07 October 2023. Biden said the United States 'unequivocally condemns this appalling assault against Israel by Hamas terrorists from Gaza', adding that Washington is ready to offer all appropriate means of support to the Government and people of Israel. Rocket barrages were launched from the Gaza Strip early 07 October in a surprise attack claimed by the Islamist movement Hamas. In a televised statement, the Israeli prime minister said the country is at war. Israeli State officials report that at least 22 Israelis were killed in the attacks and that over 3,000 rockets were launched by Hamas. EPA/Yuri Gripas / POOL Credit: Yuri Gripas / POOL/EPA وتعهدت واشنطن "ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".





وفي خطاب بشأن التصعيد، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ".





من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس السلطة الفلسطينية إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لإعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية".





وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره المصري والرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية، معربا لهم عن "قلقه"، ومشددا أمامهم على "ضرورة إدانة الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل بشكل قاطع".



FILE - France President Emmanuel Macron speaks during a press conference at the Europe Summit in Granada, Spain, Thursday, Oct. 5, 2023. (AP Photo/Fermin Rodriguez, File) Source: AP / Fermin Rodriguez/AP ودعت روسيا ودول عربية عدة إلى "ضبط النفس".





وحض الأمين العام للأمم المتحدة على بذل جهود دبلوماسية لمنع توسع العنف.





في المقابل، عبرت إيران عن دعمها عملية حماس التي "باركها" أيضا حزب الله اللبناني.





تفرض إسرائيل منذ 2007 حصاراً مشدّداً على القطاع، تاريخ تفرّد حركة حماس بالسيطرة عليه. ومذّاك، خاضت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حروبا مدمّرة عدّة.



موقف أستراليا

أعرب رئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي، عن انتقاد حاد للهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل، ووصفها بأنها "بغيضة". وأضاف أن الحكومة الأسترالية تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة.





وأشار ألبانيزي إلى أن هذه الهجمات تستهدف المدنيين وتعرض حياة الأبرياء للخطر. وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أنها "24 ساعة مظلمة".



Prime Minister Anthony Albanese speaks during a press conference at South Australian Health and Medical Research Institute in Adelaide, Thursday, September 21, 2023. Source: AAP / ROY VANDERVEGT/AAPIMAGE من ناحية أخرى، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إلى وقف الهجمات وأكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.





وقالت إن أستراليا تدين بشدة الهجمات التي تشنها حماس، بما في ذلك إطلاق الصواريخ العشوائية على المدن والمدنيين.





ومن جانبه، أدان زعيم المعارضة بيتر داتون الهجوم بشدة واعتبره "استفزازًا". وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية.





وأعرب السفير الأسترالي السابق لدى إسرائيل والنائب من حزب الأحرار، ديف شارما، عن استيائه من هجمات حماس ووصفها بأنها "غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى التحليل والتفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا العنف.





وبالنسبة للمجلس الأسترالي الاسرائيلي والشؤون اليهودية، فإنهم رفضوا مزاعم حماس بأن الهجوم كان له علاقة بتدنيس المسجد الأقصى، معتبرين ذلك بأنه "ذريعة واهية".



