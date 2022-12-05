"علاج سحري": هكذا يمكن للأشخاص غير المسجلين في ميديكير الوصول إلى أدوية كوفيد-19 في أستراليا

النقاط الرئيسية Paxlovid وLagevrio نوعان من الأقراص المضادة للفيروسات المتوفرة في أستراليا

يحتاج المواطنون الأستراليون والمقيمون الدائمون المؤهلون إلى وصفة طبية من الممارس العام للوصول إلى هذه الحبوب بأسعار مخفضة

يمكن للأشخاص غير المسجلين في برنامج ميديكير طلب المشورة المجانية من عيادة الجهاز التنفسي العامة، ولكنهم بحاجة إلى دفع ثمن الحبوب

شعرت أولغا غروبلر من سيدني بتوعك بعد عودتها من رحلة إلى فيجي الشهر الماضي.





وعانت من الصداع والقيء وارتفاع درجة الحرارة والتعب وتم لاحقاً تأكيد إصابتها بكوفيد-19.





قالت غروبلر وهي أم لطفلين: "استيقظت من النوم وأنا أعاني من السعال ولم أستطع التوقف عن السعال".





"شعرت بدوار ودبابيس وإبر في أصابعي وخدر في ساعدي وعضلات ساقي".



Sydney resident Olga Grobler said her COVID-19 symptoms were symptoms were relieved within four hours of taking the antiviral pills. Credit: Olga Grobler نظمت غروبلر، وهي ممرضة سابقة تعاني من حالة طبية كامنة، استشارة هاتفية طارئة مع طبيبها العام، الذي وصف لها الحبوب المضادة للفيروسات.





وقالت إن درجة حرارتها انخفضت لأول مرة منذ أيام، واختفى صداعها، ونظفت رئتاها، ولم يعد سعالها بهذه الشدة في غضون أربع ساعات من تناول الحبوب المضادة للفيروسات.





وقالت لأس بي أس: "كان شفاء سحرياً وممتعاً للغاية".



هل أنت مؤهل؟

تتوفر مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم حالياً في أستراليا لمن يبلغون من العمر 70 عاماً أو أكثر بغض النظر عن عوامل الخطر والأعراض، والذين يبلغون من العمر 50 عاماً وأكثر مع وجود عاملين إضافيين من عوامل الخطر، والسكان الأصليين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً وأكثر ولديهم عامل خطر إضافي واحد، والبالغين المعرضين للخطر بدرجة متوسطة إلى شديدة.





وقالت وزارة الصحة ورعاية المسنين إن تكلفة الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم تكلف أقل من 10 دولارات لحاملي بطاقات الامتياز وحوالي 45 دولار للأشخاص المؤهلين بموجب خطة المزايا الصيدلانية .





أضافت: "إذا لم يكن لديك بطاقة ميديكير، فإن تكلفة العلاج ستختلف حسب ظروفك".





"يُرجى التحدث مع طبيبك أو عيادة الجهاز التنفسي العامة حول خيارات الدفع".





تابعت الوزارة: "يجب على الأشخاص الذين ليسوا مقيمين دائمين ولكن لديهم تأمين صحي أو تأمين سفر خاص مراجعة بوليصة التأمين الخاصة بهم فيما يتعلق بتكاليف علاج كوفيد-19 في أستراليا".





ابحث عن عيادة عامة للجهاز التنفسي هنا للحصول على مشورة مجانية.





تحقق من المخاطر والأهلية هنا أو اتصل بخط المساعدة الوطني لفيروس كورونا على 1800020080 للتحقق مما إذا كنت مؤهلاً للحصول على مضادات الفيروسات.



توافر مضادات فيروسات كوفيد

قالت غروبلر إنها كانت محظوظة لتلقي الأقراص المضادة للفيروسات في الوقت المحدد.





لكن الأمر ليس مماثلاً بالنسبة للجميع.





وقال داني لي، أحد سكان سيدني، إن الصيدلي المحلي لم يخزنها.





أضاف: "لقد أصابنا الذعر لأننا كنا نعلم أن هناك فرصة محدودة لاغتنامها".





اضطر لي للبحث طويلاً للحصول على العلاج، والذي وفقاً لصانعي الأدوية يعمل بشكل أفضل عند تناوله في غضون يومين إلى ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.





وقالت الصيدلانية كيلي ليم إن معظم الصيدليات لا تخزن حبوباً مضادة للفيروسات بسبب ارتفاع تكلفتها.





أضافت: "إنهم يطلبون هذه الأدوية فقط بعد تلقي وصفة طبية".



Sydney-based pharmacist Kelly Lim. Credit: Kelly Lim لكن وزارة الصحة ورعاية المسنين قالت إن هناك إمدادات كافية من Paxlovid وLagevrio في أستراليا.





وقالت في بيان "بالإضافة إلى الإمدادات من خلال PBS، نشرت الحكومة علاجات مضادة للفيروسات عن طريق الفم لجميع الإدارات الصحية في الولايات والأقاليم من خلال المخزون الطبي الوطني".





وقامت الحكومة الفيدرالية بوضع هذه العلاجات المضادة للفيروسات مسبقاً في مرافق رعاية المسنين السكنية (Lagevrio فقط)، والخدمات الصحية للسكان الأصليين وخدمة Royal Flying Doctor Service لضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى هذه العلاجات بسهولة في جميع أنحاء أستراليا.





وأدرجت نقابة الصيادلة الأسترالية كلاً من Paxlovid® وLagevrio® على موقع البحث عن صيدلية.





ويسمح الموقع للمرضى بالبحث عن صيدليات بها مخزون من الأدوية بالقرب منهم.



