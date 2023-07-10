الإنجاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية: هل أصبح حلماً بعيد المنال؟

إن تربية الأطفال أصبحت من أكبر الأعباء المادية، بجانب تكاليف المعيشة الباهظة، التي تهيمن على حياة الآباء والأمهات. فهل أصبح الإنجاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية حلماً بعيد المنال؟

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Source: AAP

نقاط رئيسية:
  • ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الإنجاب.
  • تخلي بعض النساء عن حلم الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية.
تنخفض معدلات الخصوبة في جميع أنحاء أستراليا كما تهبط معدلات المواليد ويرتفع متوسط عمر الآباء.
ترى جورجي إن إنجاب طفل هي أمنية تبدو بعيدة المنال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم أجمع.

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قد تكون النساء الأستراليات مثل جورجي يرغبن في الإنجاب لكن المناخ الاجتماعي والاقتصادي يشكل تحدياً كبيراً أمامهن.

تخلت جورجي (29 عاماً)، عن فكرة إنجاب طفل وهذا ليس سوى لمحة بسيطة مما يحدث في أستراليا ويؤدي لانخفاض معدل المواليد. وترى جورجي أن عدم الاستقرار المالي وارتفاع تكلفة السكن هي الأسباب التي فرضت عليها هذا القرار.

قالت جورجي لصحيفة "Feed": "نحن نعيش في بلد ينبغي أن يكون فيه الكثير من الفرص وتحقيق الأحلام ولكن الذي أراه الآن ليس البلد الذي أرغب أن أربي فيه طفلاً". وأضافت "أشعر بالحزن عندما أنظر حولي وأقول يبدو أنه حلم بعيد المنال ولا فائدة حتى من المحاولة."

في ولاية كوينزلاند، حيث تعيش جورجي، تبلغ نسبة العقارات المعروضة للإيجار والمتاحة حاليًا واحد في المائة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تقدمت جورجي بأربعة عشر طلب إيجار قبل أن تنجح أخيراً في رحلة البحث الصعبة عن منزل.

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كما قالت جورجي "عندما تفكر في إنجاب أطفال، يجب أن توفر لهم مساحة ليكبروا ويلعبوا".

"وينبغي أن تفكر أيضاً هل يجب أن تسكن بالقرب من المدرسة؟ وما الذي ستتمكن من تقديمه لهذا الطفل؟ "

منذ وقت ليس ببعيد، كانت جورجي تفكر في العودة للعيش مع أحد والديهما أثناء رحلة بحثها عن منزل. كما فكرت في التخلي عن حيواناتها الأليفة لتخفيف العبء المالي.

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نشر في: 10/07/2023 4:39pm
آخر تحديث: 10/07/2023 4:45pm
By Michelle Elias
تقديم: Rama Nour
المصدر: SBS

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