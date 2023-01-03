خمس فحوصات طبية عليك إجراؤها في أستراليا في عام 2023

النقاط الرئيسية الفحص المبكر لسرطانات الجلد والرحم تساعد كثيرا في علاجها

البقاء على اطلاع دائم بالجرعات المعززة لكوفيد-19 والانفلونزا

مناقشة التاريخ الصحي للعائلة من الأقرباء أفضل طريقة لفهم الأمراض الوراثية ومعالجتها

مع بداية العام الجديد، ينصح خبراء الصحة العامة في أستراليا المواطنين بضرورة الكشف المبكر والقيام بالفحوصات الطبية الدورية اتباعا لمبدأ الوقاية خير من العلاج.





وحدد خبراء الصحة العامة 5 فحوصات أساسية عليك القيام بها في العام الجديد:





1. فحص سرطان الجلد





يمكن أن تكون العطلة الصيفية وقتًا رائعًا للخروج في الهواء الطلق، ولكن يُصاحبها خطر التعرض لأشعة الشمس. يقول أطباء الأمراض الجلدية إن الشمس تشكل خطراً حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.



Sydneysiders enjoy a sunny day at Bondi Beach. Source: AAP تقول الدكتورة روزماري نيكسون من معهد صحة الجلد: "أهم شيء هو أن يفحص كل شخص بشرته في اليوم الأول من كل موسم جديد، أو في عطلة نهاية الأسبوع الأولى ومراقبة حدوث أية تغييرات جديدة".





توضح نيكسون بأن الأورام الميلانينية (سرطان الجلد) هي في الغالب بقع جديدة على الجسم، وأن هناك عدة أنظمة لفحص تلك التغيرات.





"بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ليس لديهم شامات، فإن فحص أنفسهم كافٍ. يجب أن يرى آخرون طبيبهم العام سنويًا".



2. فحص سرطان الرحم





في عام 2022 ، أصبح هنالك اختبار ذاتي جديد متاحًا في جميع أنحاء أستراليا كجزء من طريقة أكثر دقة للكشف عن سرطان عنق الرحم. يحل هذا محل ما كان يُعرف سابقًا باسم "مسحة عنق الرحم".





توضح الدكتورة تيسا كينج من منظمة "جين هيليس" المعنية بالصحة النسائية أن خيارات الفحص الذاتي تمنح النساء اللاتي كن مترددات في الخضوع للاختبار مزيدًا من الخصوصية.



It's important to keep track of when your last screening was. Source: Getty / Anchiy "لا سيما النساء اللائي تعرضن للعنف الجنسي أو الصدمات، الاختبار متاح أيضا للسكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس ، ومن المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا، أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ما أو الأشخاص الذين تعرضوا لتجربة سلبية مع هذا الإجراء في الماضي، أو أفراد مجتمع الميم".





إذا مرت خمس سنوات أو أكثر على آخر فحص لكي، فيجب أن تخضعي للاختبار الآن.





يمكن لأي شخص الوصول إلى الاختبار (الاختبار الذاتي والاختبار الذي يقوم به الطبيب الممارس) في عيادة الطبيب.



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3. ابق على اطلاع بآخر مستجدات الجرعات المعززة لكوفيد-19





مع استمرار أستراليا في الإبلاغ عن حالات الإصابة بكوفيد-19، يُنصح كل شخص يزيد عمره عن 16 عامًا بالحصول على جرعة ثالثة من اللقاح.





كما يُوصى بجرعة رابعة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا الحصول على جرعة رابعة إذا رغبوا في ذلك.





يمكن لمن يعانون من نقص المناعة الحصول على جرعة خامسة.



You can book your booster shot online. Source: Getty / Fly View Productions

4. تحدث إلى أحبائك عن التاريخ الصحي لعائلتك

توضح الدكتورة كينج إن الخلفية العائلية للمريض يمكن أن تغير الإطار الزمني لبدء الفحوصات الصحية.





قالت: "بعض العائلات لا تريد التحدث عن تاريخها الطبي" ، لكن من المهم طرح الأسئلة، لا سيما حول تشخيصات السرطان أو السكتات الدماغية السابقة حيثما أمكن ذلك".





ويشير الدكتور موسغريف إلى أن العديد من السرطانات لها عنصر وراثي قوي، مثل سرطانات الجلد والثدي والأمعاء.





"الرسالة الأهم هنا هي بغض النظر عن خلفيتك أو جنسك، ألا تنتظر وتتصرف."



"قم بعمل هذه الفحوصات الدورية بانتظام، وإذا فاتتك بعضًا منها، فقد حان الوقت الآن لتعويض ذلك".





يبدأ البرنامج الوطني للاختبار الذاتي لسرطان الأمعاء للأستراليين من سن الخمسين.





وتضيف الدكتورة كينج: "تلك السرطانات التي يتم فحصها بشكل عام، في معظم الحالات، تنمو ببطء، لذلك إذا التقطناها مبكرًا ببرامج الفحص، فيمكن علاجها في أغلب الحالات بشكل فعال".





وأوضح مسؤولو الصحة أيضًا أن أكثر من ثلث البالغين الأستراليين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل هذا الفحص الصحي جزءًا هاما من فحوصات صحة القلب.



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5. حافظ على صحتك العامة وعافيتك النفسية

عليك بالقيام بالكشف على صحة أسنانك بصورة دورية للتحقق من صحة الفم كل ستة إلى 12 شهرًا.





يغطي برنامج Medicare أيضًا اختبارات العين التي يقوم بها أخصائي البصريات مرة كل ثلاث سنوات إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا، أو كل عام إذا كنت أكبر سنًا.





يجب على الناس أيضًا التفكير في صحتهم النفسية، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19.



People with health concerns are encouraged to speak with their doctor. Source: Getty / SolStock حيث وجدت دراسة أجرتها منظمة "جان هيليس" أن أربع من كل 10 نساء ذكرن أن صحتهن تدهورت أثناء الوباء مع تدهور الصحة النفسية بشكل أكثر شيوعًا بين أولئك الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو من أعضاء مجتمع الميم، وكذلك مجتمعات السكان الأصليين وذوي الاحتياجات الخاصة.





يمكن للقراء الذين يسعون للحصول على دعم في مجال الصحة النفسية أيضًا الاتصال بـ Beyond Blue على 1300 22 4636، مع مزيد من المعلومات المتاحة على beyondblue.org.au. تدعم منظمة Embrace Multicultural Mental Health الأشخاص اللذين من خلفيات متنوعة ثقافيًا ولغويًا.





تقدم هذه المقالة نظرة عامة ولا ينبغي اعتبارها نصيحة طبية أو قائمة شاملة. يُنصح القراء بالتشاور مع الطبيب العام لكل حالة على حدة.



