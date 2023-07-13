تحذيرات صحية من الأنفلونزا نوع ب التي تهدد الأطفال والمراهقين

النقاط الرئيسية السلطات الصحية تحث الأهالي على تطعيم أطفالهم ضد الأنفلونزا

التحذيرات جاءت بعد زيادة بعدد الاصابات بالأنفلونزا نوع ب

آخر الاصابات أدت إلى وفاة مراهقة في نيو ساوث ويلز

أصدرت السلطات الصحية في عدة ولايات من بينها نيو ساوث ويلز تحذيرات من فيروس الأنفلونزا نوع ب الذي يصيب الأطفال والمراهقين بأعراض شديدة.





التحذيرات أيضا جاءت بعد وفاة مراهقة في منطقة السنترال كوست في ولاية نيو ساوث ويلز بعد اصابتها بالأنفلونزا في عطلة نهاية الاسبوع.





وتشتمل أعراض الأنفلونزا النوع ب على الحمى والقشعريرة والتهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف والعطس والتعب وآلام في العضلات وفي الجسم.





وبحسب السلطات الصحية، يعد النوع ب من الأنفلونزا هو الأشد وينتقل من انسان إلى آخر خاصة في موسم الشتاء ويصيب بقوة الأطفال بعمر 5 سنوات حتى عمر 16 سنة.



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وتقول كبيرة المسؤولين الصحيين في نيو ساوث ويلز، د. كيري تشانت، إن البيانات الصحية الأخيرة في نيو ساوث ويلز مثيرة للقلق حيث تشير إلى زيادة في أعداد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا.





وتشير الدكتورة تشانت إلى ان الزيادة بلغت 30% في حالات الادخال للمستشفى خلال الشهر الجاري بسبب الأنفلونزا.





وأضافت بأنه تم إدخال 16 طفل إلى وحدة الرعاية المركزة جراء تعقيدات الاصابة بالانفلونزا في مستشفيات سيدني لوحدها خلال شهر واحد.





وحثت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، د. كيري تشانت، الأهالي بتطعيم أطفالهم ضد الانفلونزا من خلال زيارة طبيب العائلة.





يذكر أن التطعيم ضد الأنفلونزا مجاني لبعض الفئات العمرية خاصة في فئة الأطفال لحد خمس سنوات وكبار السن بعد عمر 65 سنة بالاضافة إلى الاشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.





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