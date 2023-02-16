موجة حر في خمس ولايات والحرارة تصل أشدها في فيكتوريا

توقعات بان تصل درجات الحرارة إلى 42 في فيكتوريا وتتجاوز 30 في سيدني

MELBOURNE HEATWAVE

Beach goers are seen at Port Melbourne beach in Melbourne, Tuesday, December 27, 2022. Heatwave warnings have been issued for Western Australia, South Australia, Victoria and Tasmania with temperatures 8C to 16C above average. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديدة أجزاء كبيرة من البلاد اليوم الجمعة، مع وجود خمس ولايات أسترالية في حالة تأهب قصوى.

وتم إصدار تحذيرات بما في ذلك التحذيرات الرئيسية من الحرائق ، في أجزاء من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا ومقاطعة العاصمة.

هذا وقد تم فرض حظر شامل على اضرام النيران في وسط وشمال فيكتوريا ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة في ملبورن وتصل إلى 42 درجة في ميلدورا.

ومن المتوقع أن تشهد نيو ساوث ويلز درجات حرارة شديدة أيضًا على ان تصل درجات الحرارة الى 30 في سيدني، ومن المرجح أن تشهد الولاية اليوم أحد أكثر أيام الصيف حرارة حتى الآن.

 

 


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نشر في: 17/02/2023 7:25am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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