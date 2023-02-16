موجة حر في خمس ولايات والحرارة تصل أشدها في فيكتوريا

من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديدة أجزاء كبيرة من البلاد اليوم الجمعة، مع وجود خمس ولايات أسترالية في حالة تأهب قصوى.





وتم إصدار تحذيرات بما في ذلك التحذيرات الرئيسية من الحرائق ، في أجزاء من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا ومقاطعة العاصمة.





هذا وقد تم فرض حظر شامل على اضرام النيران في وسط وشمال فيكتوريا ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة في ملبورن وتصل إلى 42 درجة في ميلدورا.





ومن المتوقع أن تشهد نيو ساوث ويلز درجات حرارة شديدة أيضًا على ان تصل درجات الحرارة الى 30 في سيدني، ومن المرجح أن تشهد الولاية اليوم أحد أكثر أيام الصيف حرارة حتى الآن.

















