اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

النقاط الرئيسية حزمة حكومية قدرها 14.6 مليار دولار لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.

40 دولارا للمستفيدين من خدمات Jobseeker.

دعم جديد للمستأجرين وذوي الإعاقة والعائلات الأسترالية.

أعلنت الحكومة الأسترالية عن زيادة مدفوعات أكثر من خمسة ملايين أسترالي من المستفيدين من خدمات سنترلينك.





هذا وسيحصل الأشخاص المستفيدون من خدمات JobSeeker وYouth Alance وAustudy وABSTUDY ومعاش دعم الشباب ذوي الإعاقة على 40 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين بالإضافة إلى زيادة قدرها 16 دولارًا اعتبارًا من يوم الأربعاء.



اقرأ المزيد كيف تحصل على مكافأة العمل من سنترلينك؟

تم الإعلان عن التغييرات في ميزانية الحكومة الفيدرالية لشهر مايو/أيار كجزء من حزمة بقيمة 14.6 مليار دولار لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة.





وأشارت أماندا ريشورث وزيرة الخدمات الاجتماعية إلى أن الحزمة قدمت مساعدة عملية للأسر الأسترالية.





وبموجب الحزمة الجديدة، سيحصل العزاب المستفيدون من خدمة JobSeeker على 56.10 دولارًا، مما يرفع مدفوعاتهم نصف الشهرية إلى 749.20 دولارًا.





كما سيحصل المستأجرون الذين يحصلون على دعم الدخل على مبلغ إضافي قدره 27.60 دولارًا كل أسبوعين بعد أن قامت الحكومة بتوسيع مساعدة الكومنولث للإيجار بنسبة 15%، مما يجعلها أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود.





ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدات الجديدة لحوالي 1.1 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد.



اقرأ المزيد شروط حصولك على مساعدة دفع الإيجار من سنترلينك

وفي الوقت نفسه، سيحصل المحاربون القدامى الذين يحصلون على معاش الخدمة على مبلغ إضافي قدره 32.70 دولارًا، بينما سيحصل مستحقي تعويضات الإعاقة على 53 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين.





أما بالنسبة للذين يحصلون على معاش الشيخوخة ومعاش دعم الإعاقة ومقدمي الرعاية، فمن المتوقع أن يحصلوا على زيادة قدرها 32.70 دولارًا للأفراد، أو 49.40 دولارًا إضافيًا للأزواج.





بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة جدولة حدود الدخل لمتلقي بطاقة الكومنولث الصحية لكبار السن، مما يزيد بمقدار 5400 دولار لبصل إلى حد 95400 دولار سنويًا للأفراد وبمقدار 8640 دولارًا ليصل إلى حد 152640 دولارًا سنويًا للأزواج.



