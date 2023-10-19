ضاحيتان من سيدني وملبورن بين الأفضل في العالم. ما هما؟

جاءت هاتان الضاحيتان في المركزين السادس والسابع عشر على قائمة أروع الأحياء في العالم، وفقًا لموقع Time Out.

A composite image of an art deco theatre and people sitting in a laneway.

Melbourne's Brunswick East and Sydney's Enmore have been ranked as the sixth and 17th coolest neighbourhoods in the world, respectively. Source: Instagram

النقاط الرئيسية
  • حققت منطقة برونزويك في ملبورن المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل ضواحي العالم.
  • احتلت ضاحية إنمور في سيدني المركز السابع عشر.
  • فازت ضاحية لوريليس في كولومبيا بالمرتبة الأولى.
قد يكون من الصعب تحديد أفضل الضواحي وتصنيفها عالميًا، لكن موقع الفن والترفيه Time Out توصل إلى قائمة بأروع ضواحي العالم لعام 2023.

واحتلت ضاحية برونزويك إيست في ملبورن المركز السادس بينما جاءت ضاحية إنمور في سيدني في المركز السابع عشر.
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وتربعت ضاحية لوريليس في كولومبيا على رأس القائمة، فيما حلت ضاحية سميثفيلد الإيرلندية في المركز الثاني.

وحلت ضواحي كارابانشيل في مدريد، وهافنن في كوبنهاغن، وشونغ وان في هونغ كونغ في المراكز الخمسة الأولى.
A graphic depicting the world's coolest neighbourhoods in 2023
Source: SBS
وحققت ضواحي سيدني وملبورن مرتبة أعلى من تصنيف العام الماضي، لكن بريزبان خرجت تماما من القائمة التي تضمنت فقط أفضل 40 ضاحية.

وفي عام 2022، جاءت ضاحية فيتزروي في ملبورن بالمرتبة 27، بينما احتلت ضاحية ماريكفيل في سيدني المرتبة 33، وحققت ضاحية وادي فورتيتيود في بريزبان المرتبة 47.
A two-storey brick corner store with a large mural of a boy and a flying white bird
The artwork of Australian artist Fintan Magee features prominently on Enmore's streets. Source: Getty / Peter Parks
واستندت التصنيفات إلى استطلاع Time Out Index، الذي استطلع آراء أكثر من 12,000 شخص حول أجمل الضواحي في مدينتهم.

وعند تجميع القائمة النهائية، نظر محررو Time Out في عوامل مثل حالة الشوارع وإمكانية الوصول إلى المساحات المفتوحة والخضراء.

وأشادت ليا جلين، محررة ملبورن في موقع Time Out، بالتحول الذي شهدته منطقة برونزويك إيست التي كانت مليئة بالمصانع سابقًا، بمافي ذلك حسن استخدام المساحات الخضراء.
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وقالت أليس إليز، محررة موقع Time Out في سيدني، إن موقع ضاحية إنمور الرئيسي يضم مطاعم بمواصفات عالمية.

واختتمت موضحة: "في شهر آذار/مارس من هذا العام، قام المجلس المحلي بتخصيص شارع إنمور المزدحم ليكون "منطقة ترفيهية خاصة"، مما يضمن بقاء الاحتفالات دون إزعاج للسكان بسبب الضوضاء".

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نشر في: 19/10/2023 2:19pm
By Madeleine Wedesweiler
المصدر: SBS
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