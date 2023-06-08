إليكم ما تحتاجون معرفته عن العطلة الرسمية لعيد ميلاد الملك

النقاط الرئيسية: لن تحصل جميع الولايات والأقاليم على إجازة يوم الاثنين 12 يونيو

تحتفل كوينزلاند بعيد ميلاد الملك في أول يوم اثنين من أكتوبر

يمكن لدول الكومنولث التي تحتفل بعيد ميلاد الملك اختيار التواريخ الخاصة بها

أدى وصول الملك تشارلز إلى العرش البريطاني إلى تغيير الاسم لعطلة الاحتفال بعيد ميلاد الملك ومعظم الأستراليين على وشك الاستمتاع بعيد ميلاد الملك في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.





ولكن لن تحصل جميع الولايات والأقاليم على إجازة يوم الاثنين 12 يونيو.





في إقليم العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز وتسمانيا وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي، تكون العطلة الرسمية في ثاني يوم اثنين من شهر يونيو.





وتحتفل كوينزلاند بعيد ميلاد الملك في أول يوم اثنين من أكتوبر.





عادة ما تحتفل ولاية غرب أستراليا في نهاية سبتمبر.





هل تسمى الآن بعطلة عيد ميلاد الملك؟





نعم. كان هذا اليوم يُعرف سابقًا باسم عيد ميلاد الملكة، وهو الآن عيد ميلاد الملك.





ما لم تكن موجودًا للاحتفال في عام 1951، فإن أي أسترالي يقل عمره عن 71 عامًا لم يشهد أبدًا عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد ميلاد الملك.





احتفل الملك جورج السادس، والد الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلاده الرسمي الأخير في يونيو 1951، قبل وفاته في فبراير 1952.



Prince Charles and his mother Queen Elizabeth II at the Tooping the Colour ceremony in London in June 2022. The birthday celebrations also marked the Queen's Platinum Jubilee - 70 years on the British throne. Source: AP / Aaron Chown تمت إعادة تسمية العطلة تكريما للملكة إليزابيث - التي ولدت في 21 أبريل 1926 - والتي أصبحت أطول ملكة بريطانية في الحكم.





ولد تشارلز الثالث في 14 نوفمبر 1948.



لماذا عيد ميلاد الملك في يونيو؟

على مدى قرون، احتفل الملوك البريطانيون باليوم - الذي يتميز بحفل Trooping the Color - في يونيو، على أمل الاستمتاع بطقس أفضل.





يتضمن الحفل عرضًا رائعًا في لندن.





يمكن لدول الكومنولث التي تحتفل بعيد ميلاد الملك اختيار التواريخ الخاصة بها.





تمنح أستراليا الأوسمة للخدمة الجليلة والمتميزة والبارزة في العطلة الرسمية يوم الاثنين. في العام الماضي، تم تكريم 992 أستراليًا في قائمة تكريمات عيد ميلاد الملكة.



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هل ستظل المتاجر مفتوحة؟

على عكس عيد الميلاد والجمعة العظيمة، تفتح معظم المتاجر أبوابها في عطلة عيد ميلاد الملك الرسمية ولكنها قد تعمل في ساعات مختلفة.





بينما سيتم إغلاق المدارس والجامعات، يُسمح للحانات والمقاهي والمطاعم بالبقاء مفتوحة في العطلات الرسمية. ومع ذلك، قد تختار بعض الأماكن الصغيرة الإغلاق.





من المتوقع أيضًا أن تعمل وسائل النقل العام كالمعتاد ولكنها قد تعمل وفقًا لجدول زمني مختلف.





يوصى بالتحقق من موقع النقل العام في ولايتك أو أقليمك للتأكد من أي تغييرات.





بالنسبة لسكان كوينزلاند وغرب أستراليا، سيكون هذا يومًا عاديًا.





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