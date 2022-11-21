مقتل 5 أشخاص في هجوم ناري بملهى ليلي للمثليين في كولورادو الأمريكية والقبض على المشتبه به

النقاط الرئيسية مقتل 5 أشخاص واصابة آخرين في حادث إطلاق ناري بملهى ليلي في كولورادو الأمريكية

تم القبض على المشتبه به بعد ساعات من وقوع الجريمة

يُعتقد أن دافع الجريمة كراهية المثليين والذين ترددوا على ذلك الملهى

حادث إطلاق ناري جديد يبث الرعب في نفوس الأمريكيين، وهذه المرة في جريمة يُعتقد أنها بدافع الكراهية ضد المثليين في مدينة كولورادو.



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وحُدّدت هوية المشتبه به على أنه أندرسون لي ألدريتش (22 عاماً). كما أُفيد بأنه استخدم بندقية في الملهى، الذي كان روّاده يحتفلون بذكرى الضحايا العابرين والعابرات جندرياً.





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وأُصيب 18 شخصاً في إطلاق النار قبيل منتصف الليل، حسبما أفادت الشرطة التي أضافت أنّ عدداً غير محدّد من المصابين لا تزال حالتهم حرجة. وأشارت إلى العثور على سلاح ناري آخر على الأقل في الملهى.





وهذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات على أماكن يتردد عليها أفراد من مجتمع الميم-عين (المثليون والعابرون جندرياً). والأكثر دموية بينها كان إطلاق النار في أورلاندو في ولاية فلوريدا في العام 2016.



Crime tape is set up near a gay nightclub in Colorado Springs, Colo., Sunday, Nov. 20, 2022 where a shooting occurred late Saturday night. (AP Photo/Geneva Heffernan) Credit: Geneva Heffernan/AP وقال قائد الشرطة أدريان فاسكيز في مؤتمر صحافي إنّ المشتبه به في كولورادو سبرينغز دخل "كلوب كيو" (Club Q) و"بدأ على الفور بإطلاق النار على من بداخله".





وأضاف "بطلان على الأقل داخل الملهى تصديا وقاتلا المشتبه به وتمكّنا من منعه من الاستمرار في قتل وإيذاء الآخرين".





كان جاشوا ثورمان، من كولورادو سبرينغز، داخل الملهى في تلك الأثناء. وقال في مقطع فيديو نشره مراسل محلي على شبكات التواصل الاجتماعي "كان الأمر مخيفاً جداً"، موضحاً "سمعت صوت إطلاق نار، زجاج ينكسر، جثث. كيف؟... لماذا؟". وأضاف "كان من المفترض أن يكون (الملهى) مساحتنا الآمنة".





من جهته، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بياناً دان فيه الهجوم. وبينما أشار إلى أنّ الدافع لم يكن واضحاً بعد، انتقد العنف ضد مجتمع الميم-عين، خصوصاً النساء المتحوّلات جنسياً ذوات البشرة الملوّنة.



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وقال "يجب أن نطرد مظاهر عدم المساواة التي تسهم في العنف ضدّ مجتمع الميم-عين. لا يمكننا وعلينا ألا نتسامح مع الكراهية".





تهديد سابق بوجود قنبلة





أعلنت السلطات أنّ المشتبه به يُعالج في مستشفى محلي، ولكنّها لم تدل بأيّ معلومات إضافية عنه، مشيرة إلى أنّ مسؤولين بما في ذلك من مكتب التحقيقات الفدرالي يحقّقون في القضية.





وكان قد اعتُقل شخص يحمل الاسم نفسه ويبلغ 21 عاماً في 18 حزيران/يونيو 2021، بعدما أفادت والدته بأنه هدّدها بأذيتها بقنبلة يدوية أو بـ"عدّة أسلحة"، وفقاً لبيان صادر عن مسؤول الشرطة في مقاطعة إل باسو في ذلك الوقت.





وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو "تلقينا اتصالاً قرابة الساعة 11,57 مساءً بشأن إطلاق نار جارٍ في ملهى معروف باسم كلوب كيو (Club Q)".



Tyler Johnston, right, comforts his friend Joshua Thurman at a makeshift memorial near Club Q, Sunday, Nov. 20, 2022, in Colorado Springs, Colo. Thurman was inside the gay nightclub when a gunman opened fire the night before, killing several people and injuring multiple others before he was subdued by “heroic” patrons. (Helen H. Richardson/The Denver Post via AP) Credit: Helen H. Richardson/AP وأشارت كاسترو إلى أن الشرطيين استجابوا و"حددوا مكان شخص واحد نعتقد أنه المشتبه به".





في هذه الأثناء، أعلنت السلطات الأحد أنّه لم يتم تصنيف إطلاق النار رسمياً على أنه جريمة كراهية، لكن من المؤكد أنه سيتمّ توجيه تهم القتل العمد من الدرجة الأولى.





قضايا شائكة





ووصف الحاكم جاريد بوليس، الذي أصبح في العام 2018 أول رجل مثلي الجنس يُنتخب حاكماً في الولايات المتحدة، إطلاق النار بأنه "مروّع ومثير للاشمئزاز ومدمّر"، مضيفاً أنّ "كولورادو تقف مع مجتمع مجتمع الميم-عين وكل من تأثّر بهذه المأساة".





وكانت حقوق العابرين والعابرات جندرياً قضية ساخنة في الولايات المتحدة قبل انتخابات منتصف الولاية في وقت سابق من هذا الشهر، اذ قدّم الجمهوريون عدداً كبيراً من المقترحات التشريعية لتقييدها.



وأصدر وزير الخارجية أنتوني بلينكن بياناً الأحد، في ذكرى الضحايا العابرين والعابرات جندرياً، معربا عن أسفه للهجمات العنيفة ضدّ هذا المجتمع، رغم أنه لم يذكر حادث إطلاق النار في كولورادو تحديدا.





وقال "الأشخاص المتحوّلون جنسياً وغير الثنائيين وغير المطابقين للجنس، لطالما كانوا جزءاً من عائلاتنا وثقافاتنا وأممنا".



