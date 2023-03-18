تكاليف المعيشة المرتفعة تثقل كاهل الأجيال الشابة في أستراليا

Key Points
- وجد أحدث تقرير عن تكلفة المعيشة لـ Finder أن 70 في المائة من المستجيبين لجيل Z أبلغوا عن ضغوط مالية مقارنة بـ 29 في المائة من الBaby Boomers.
- الشباب الأستراليين لديهم مدخرات أقل بكثير من الأجيال الأكبر سنًا للاستفادة منها في أوقات الضائقة المالية.
- كانت البقالة السبب الرئيسي للضغوط المالية عبر جميع المشاركين، تليها تكاليف الإسكان، الإيجارات والرهون العقارية، ثم فواتير البنزين والطاقة.
تشير الأبحاث إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة تلقي بثقلها على الأجيال الشابة وتؤدي إلى مستويات أعلى بكثير من الضغط المالي مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا.
فقد وجد أحدث تقرير عن تكلفة المعيشة لـ Finder أن 70 في المائة من المستجيبين لجيل Z (مواليد الفترة ما بين 1997 و2012) أبلغوا عن ضغوط مالية مقارنة بـ 29 في المائة من الBaby Boomers (مواليد الفترة ما بين 1946 و 1964).
وقال أكثر من 60 في المائة من المستطلعين من الجيل Y (مواليد الفترة ما بين 1982 و 1994)، و 45 في المائة من مجموعة الجيل X (مواليد الفترة ما بين 1965 و1980)، إن وضعهم المالي كان يسبب لهم التوتر.
وقال غراهام كوك، رئيس قسم أبحاث المستهلكين في Finder، إن الاختلاف كان كبيرًا.
فكان من المتوقع وجود فرق بسيط بين الأجيال، لكن كان من الملحوظ أن يعاني الجيل Z من ضغوط مالية بأكثر من ضعف معدل الBaby Boomers.
وأضاف كوك: "يبدو أن الشباب الأسترالي يتأثر بشكل أكبر بالتكلفة الحالية لأزمة المعيشة وهذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأرصدة المدخرات، حيث أن الشباب الأستراليين لديهم مدخرات أقل بكثير من الأجيال الأكبر سنًا للاستفادة منها في أوقات الضائقة المالية."
وأفاد ما يصل إلى 90 في المائة من المستجيبين من الجيل زد عن انخفاض في الإنفاق مقارنة بـ 59 في المائة من جيل الBaby Boomers.
كانت البقالة السبب الرئيسي للضغوط المالية عبر جميع المشاركين، تليها تكاليف الإسكان، الإيجارات والرهون العقارية، ثم فواتير البنزين والطاقة.
لكن مع احتمال تجاوز التضخم ذروته، قال كوك إن أزمة تكلفة المعيشة قد تجاوزت على الأرجح أشد نقاطها:
"قد نرى التضخم ينخفض، ثم قد نشهد انخفاضاً في بعض أسعار السيولة بعد الذروة."
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