تقرير جديد: الاستراليون من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل تكلفة الايجارات

لا تتوفر سوى ايجارات قليلة جداً لمن يعيشون على مدفوعات الجوب سيكر ومخصصات الشباب

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Rental property Source: SBS

كشف تقرير جديد عن حقيقة أزمة الإيجارات في أستراليا حيث وجد أن أقل من واحد في المائة من الإيجارات في متناول الاستراليين الذي يعيشون على دخل الحد الأدنى للأجور.

وقالت منظمة أنغليكير أستراليا التي أعدت التقرير إنها أسوأ نتيجة سجلتها المنظمة على الإطلاق ضمن دراسة القدرة على تحمل تكاليف الايجار والتي استطلعت ما يقرب من 46000 عرض ايجار في جميع أنحاء أستراليا.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، فأن الايجار يجب ألا يزيد عن 30 في المائة من ميزانية الأسرة لتجنب الضغوط المالية. ومع وجود هذا المعيار، فقد وجدت الدراسة أن 0.8 في المائة فقط من الإيجارات في متناول الشخص الذي يكسب الحد الأدنى للأجور بدوام كامل وأقل من 0.5 في المائة للأشخاص الذين يحصلون على معاش التقاعد بسبب السن أو الأسباب صحية.
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ووجد الاستطلاع عدم وجود إيجارات ميسورة التكلفة للأشخاص الحاصلين على مخصصات الشباب و سيتعين على الأم او الأب المنفرد (Single parent) الذي يتلقى مدفوعات الرعاية الاجتماعية التنافس مع الاشخاص الآخرين ضمن 0.1 في المائة من عروض الايجارات بأسعار معقولة.

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نشر في: 27/04/2023 7:53am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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