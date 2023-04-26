تقرير جديد: الاستراليون من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل تكلفة الايجارات

كشف تقرير جديد عن حقيقة أزمة الإيجارات في أستراليا حيث وجد أن أقل من واحد في المائة من الإيجارات في متناول الاستراليين الذي يعيشون على دخل الحد الأدنى للأجور.





وقالت منظمة أنغليكير أستراليا التي أعدت التقرير إنها أسوأ نتيجة سجلتها المنظمة على الإطلاق ضمن دراسة القدرة على تحمل تكاليف الايجار والتي استطلعت ما يقرب من 46000 عرض ايجار في جميع أنحاء أستراليا.





وبالنسبة لمعظم الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، فأن الايجار يجب ألا يزيد عن 30 في المائة من ميزانية الأسرة لتجنب الضغوط المالية. ومع وجود هذا المعيار، فقد وجدت الدراسة أن 0.8 في المائة فقط من الإيجارات في متناول الشخص الذي يكسب الحد الأدنى للأجور بدوام كامل وأقل من 0.5 في المائة للأشخاص الذين يحصلون على معاش التقاعد بسبب السن أو الأسباب صحية.



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ووجد الاستطلاع عدم وجود إيجارات ميسورة التكلفة للأشخاص الحاصلين على مخصصات الشباب و سيتعين على الأم او الأب المنفرد (Single parent) الذي يتلقى مدفوعات الرعاية الاجتماعية التنافس مع الاشخاص الآخرين ضمن 0.1 في المائة من عروض الايجارات بأسعار معقولة.





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