فضيحة رسائل نصية مسربة تطيح بمستشار وزارة الداخلية الأسترالي

تمت إحالة مايك بيزولو مستشار وزارة الشؤون الداخلية إلى المدعي العام بسبب رسائل نصية مسربة بينه وبين شخصية سياسية بحزب الأحرار للتأثير على قرارات سياسية.

A man with his hands folded looks on, with a microphone near him.

Leaked text messages show Pezzullo using a political back channel to two former Liberal prime ministers. Source: AAP / Mick Tsikas

النقاط الرئيسية
  • اتُهم مايك بيزولو بمحاولة التأثير بشكل غير لائق على القرارات السياسية.
  • تظهر الرسائل النصية أن بيزولو اقترح تعيينات وزارية محتملة في الحكومة.
  • تمت إحالته إلى مفوض الخدمة العامة الأسترالي للتحقيق في المزاعم.
ي فضيحة سياسية جديدة، أُحيل مايك بيزولو مستشار وزارة الشؤون الداخلية إلى مفوض الخدمة العامة الأسترالي، بسبب مزاعم محاولته التأثير بشكل غير لائق على قرارات حزب الأحرار.

وأعلن بيزولو صباح اليوم عن تنحيه عن منصبه أثناء إجراء التحقيق.
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هذا وتُظهر مجموعة من الرسائل النصية المسربة أن بيزولو استخدم اتصالات سياسية لإثنين من رؤساء الوزراء السابقين من حزب الأحرار، بما في ذلك اقتراحات لأسماء من يجب أن يصبح وزيراً في وزارته.

وتشير الرسائل إلى أنه استخدم سكوت بريجز كوسيط داخل حزب الأحرار لممارسة نفوذه، بما في ذلك التوصية بإقالة الوزراء واقتراح تعيين المحافظين في حقيبة الشؤون الداخلية.
Clare O'Neil speaking at a press conference.
Home Affairs Minister Clare O’Neil has referred the matter to the Public Service Commissioner. Source: AAP / Mick Tsikas
وأكدت كلير أونيل وزيرة الشؤون الداخلية في بيان لها أنها أحالت الأمر إلى هيئة الخدمة العامة.

وقالت: "أنا على علم بالتقارير المتعلقة بالاتصالات بين مايكل بيزولو وسكوت بريجز".

"أحلت هذا الأمر إلى مفوض الخدمة العامة الأسترالي للنظر فيه"
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وأظهرت الرسائل أنه في الليلة التي سبقت انتخاب سكوت موريسون خلفا لمالكولم تورنبول كرئيس للوزراء في عام 2018، اقترح بيزولو أن يعود بيتر داتون إلى منصب وزير الشؤون الداخلية.

ووفقاً للرسائل، اقترح أيضاً على الأحرار إقالة وزير الدفاع السابق كريستوفر باين، ووصف وزيرة الدفاع السابقة ماريز باين بأنها "غير فعالة على الإطلاق" و"مشكلة".

وكان بيزولو أول شخص يتم تعيينه في هذا المنصب بوزارة الشؤون الداخلية عند إنشائها في عام 2017.

وقد شغل هذا المنصب منذ ذلك الحين، واحتفظ بالمنصب عندما تولى حزب العمال السلطة في عام 2022.

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نشر في: 25/09/2023 1:44pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP
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