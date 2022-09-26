وزيرة الشؤون الداخلية تنتقد شركة أوبتاس ولا تستبعد فرض غرامات جراء تسريب بيانات العملاء

الوزيرة تقول إن شركة الاتصالات مخطئة بتعريضها بيانات العملاء للكشف أمام مجرمي الانترنيت

Signage for telecommunications company Optus

Optus' half-year profit has fallen despite the telco gaining customers (AAP) Source: AAP

انتقدت الحكومة الفيدرالية بشدة شركة الاتصالات Optus للطريقة التي تحاول فيها الشركة التعامل مع تداعيات خرق البيانات الهائل الذي حصل الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن Optus مخطئة لكشفها بيانات ملايين العملاء امام مجرمي الإنترنت.

وأشارت الوزيرة أونيل إلى أن هناك إصلاحًا رئيسيًا قيد التنفيذ، بما في ذلك إمكانية فرض غرامات كبيرة على المؤسسات التي تسمح بخرق البيانات بهذا الحجم .

Advertisement
ولم تستبعد الوزيرة فرض غرامات بمئات الملايين الدولارات على المؤسسات التي تعرض بيانات العملاء لخطر الكشف على غرار ما موجود في الدول الاوربية.
Dark Web
Credit: ABI

وكانت الرئيسة التنفيذية للشركة Kelly Bayer Rosmarin أكدت الجمعة أن الاختراق، الذي وصف بأنه أحد أكبر خروقات البيانات في البلاد، قد يكون قد أضر بسجلات شخصية لما يصل إلى 10 ملايين أسترالي.

وعملاء الشركة معرضون معرضين لخطر حصول "مجرمي الانترنيت" على أسمائهم وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات سفرهم.

وقالت رئيسة الشركة، إنه لم يتم انتهاك تفاصيل الدفع أو كلمات السر في الهجوم الإلكتروني.

هذا وتراقب الشرطة الفيدرالية شبكة الإنترنت المظلمة وسط تقارير عن قراصنة يحاولون بيع الملايين من المعلومات الشخصية خاصة بأستراليين بعد الاختراق، مع اعتراف Optus بأنه من المحتمل أن يقدم المجرمون مطالبات تستفيد مالياً من التسريب.

 أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


 

 


شارك
نشر في: 27/09/2022 7:49am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS