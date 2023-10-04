منازل مدمرة وسكان خائفون: حرائق الغابات تحاصر جنوب نيو ساوث ويلز

كافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرًا خلال الليل على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز.

A bushfire seen burning in the distance

A bushfire at Coolagolite continues to burn near homes in the Bega Valley. Source: Supplied / NSW RFS

النقاط الرئيسية
  • احتراق عدة منازل في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز جراء حريق كبير وقع أثناء الليل.
  • لا تزال حرائق الغابات مشتعلة خارج نطاق السيطرة صباح الأربعاء.
  • هناك مخاوف من أن يكون موسم حرائق الغابات هذا هو الأسوأ منذ صيف 2019/2020.
أدت حرائق الغابات إلى تدمير عدد من المنازل على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، بينما تنتظر السلطات مسح الأضرار الناجمة عن حريق كبير اندلع طوال الليل.
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أكدت خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز فقدان الممتلكات في حريق Coolagolite لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد العدد الدقيق أو المواقع لأن فرق التقييم الميدانية لم تصل بعد لإجراء المراجعة.

ولم ترد تقارير عن أشخاص مفقودين.

ولا تزال حرائق الغابات خارج نطاق السيطرة يوم الأربعاء وتمتد على مساحة تزيد عن 5200 هكتار.
وقال رئيس الوزراء كريس مينز إن أطقم الإطفاء المحلية مرت بـليلة عصيبة أثناء عملهم على حماية البلدات، التي كان الكثير منها مليئا بالمصطافين لقضاء العطلات المدرسية.

وقال للصحفيين "نحن في أكتوبر/تشرين الأول ووجدنا أننا نواجه ظروف حرائق الغابات في منتصف الصيف في بعض أجزاء نيو ساوث ويلز - وهذا يشير إلى ثلاثة أشهر نارية في انتظارنا".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه سيزور الساحل الجنوبي مع مينيز للتحدث مع المتضررين من الحرائق الأخيرة.
وحث روب روجرز مفوض خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز (RFS) السكان على عدم الانخداع ببرودة الطقس وحذر من استمرار خطر الحريق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تضرب الأمطار والعواصف معظم أنحاء الولاية لاحقا، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تضرب الموجة سيدني والمناطق الواقعة إلى الشمال حتى بعد الظهر والمساء.
A shot of a firefighter's back while a small blaze burns on some bushland trees.
There are fears this bushfire season could be the worst in NSW since the summer of 2019/2020. Source: AFP / Saeed Khan
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نشر في: 4/10/2023 12:42pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP
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