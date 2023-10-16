أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

النقاط الرئيسية وزيرة الخارجية بيني وونغ تؤكد على تنظيم رحلات اجلاء إضافية للأستراليين من إسرائيل

أصدرت وونغ تحذيرا للأستراليين من السفر إلى لبنان

يأتي هذا التحذير وسط اشتباكات دامية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أعلنت وزيرة الخارجية بيني وونغ عن رحلات إجلاء إضافية للأستراليين من تل أبيب وأصدرت تحذيرًا جديدًا خاص بالسفر إلى لبنان وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل.





وقالت وونغ: "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الأسترالية تخطط لتنظيم رحلات إجلاء من تل أبيب للأستراليين الراغبين في المغادرة".



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وحثت الأستراليين البالغ عددهم 1,234 والذين يسعون للعودة إلى الوطن على حجز أول رحلة متاحة، نظرا للمخاطر المرتبطة بالأحداث الأخيرة في غزة.





وحذرت وونغ أيضًا مواطنيها من السفر إلى لبنان وسط مخاوف من احتمال توسع الصراع إلى جبهات أخرى، فيما تصاعدت حدة الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان إلى مستويات غير مسبوقة منذ 17 عامًا.





وقالت وونغ: "أقول الآن للأستراليين، إذا كنتم في لبنان، عليكم أن تفكروا فيما إذا كانت حاجتكم إلى البقاء هناك ضرورية".



يأتي ذلك وسط تهديدات من إسرائيل بـ "تدمير لبنان" إذا ما تم فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية مع لبنان.





وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة، بعد أن طلبت من الفلسطينيين التوجه جنوبا نحو الحدود مع مصر.





الجدير بالذكر أن أول رحلة إجلاء للأستراليين من إسرائيل وصلت إلى لندن يوم السبت وعلى متنها 238 أسترالياً.



كذلك أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ريتشارد مارلس على تحذير السفر قائلاً، "لقد تم تغيير تحذير السفر بالنسبة للبنان.





"ما نشهده في إسرائيل وفلسطين .. متقلب للغاية ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة. من هذا المنطلق، قمنا بتغيير نصيحة السفر إلى لبنان لتصبح "عدم السفر" إلا إذا كنتم مضطرين لذلك، وتجنب أي سفر غير ضروري. إذا كان هناك أستراليون موجودون في لبنان يريدون المغادرة، فإننا نحثهم مجدداً على اتخاذ هذه القرارات الآن لأنه من غير المؤكد ما الذي سيحدث في المستقبل".





يتزامن ذلك مع خروج مظاهرات كبيرة في كافة أنحاء أستراليا دعماً لفلسطين وسط مناشدات لرفع الحصار عن غزة.





ورغم التحذيرات الصادرة من السلطات، تجمّع حوالي 5,000 شخص بشكل سلمي في هايد بارك بسيدني مساء الأمس، ليعبِّروا عن استنكارهم للغارات الإسرائيلية على غزة.





وشهد التجمع تواجداً أمنياً مكثفاً لقوات شرطة مكافحة الشغب ووحدات الخيالة.





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