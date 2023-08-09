كيف تحقق البنوك الكبرى أرباحاً طائلة في ظل أزمة تكلفة المعيشة؟

النقاط الرئيسية: سجل بنك الكومنولث (CBA) ارتفاعًا بنسبة خمسة في المائة في الأرباح ليصل إلى رقم قياسي قدره 10.2 مليار دولار

ارتفعت أرباح ANZ بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 3.8 مليار دولار

وفقًا لتقرير بنك الكومنولث، أرباح CBA ترجع جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون

تركت ارتفاعات أسعار الفائدة العديد من الأستراليين تحت الضغط المالي حيث تكافح الكثير من الأسر من أجل سداد مدفوعات الرهن العقاري. ولكن تلك الظروف من الواضح أنها مربحة للبنوك.





سجل بنك الكومنولث (CBA) ارتفاعًا بنسبة خمسة في المائة في الأرباح ليصل إلى رقم قياسي قدره 10.2 مليار دولار في صافي أرباح العام بأكمله بعد الضرائب.





يأتي ذلك بعد أن أبلغت البنوك الأربعة الكبيرة في البلاد - CBA و Westpac وبنك أستراليا الوطني (NAB) و ANZ - عن ارتفاع في الأرباح في تقاريرهم نصف السنوية الأخيرة.





بينما يعاني الأستراليون من أزمة تكلفة المعيشة ، كيف استطاعت البنوك الكبرى تحقيق أرباح قياسية؟



كم تبلغ أرباح البنوك؟

ارتفع الدخل التشغيلي لـ CBA بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 27 مليار دولار حيث ارتفع هامش الفائدة الصافي للبنك - مقدار ما يكسبه من القروض ناقص المبلغ الذي يدفعه على الودائع - بمقدار 17 نقطة أساس بسبب موجة رفع سعر الفائدة النقدية .





ارتفعت نسبة العملاء الذين كانت قروضهم العقارية متأخرة لأكثر من 90 يومًا بشكل طفيف، لكن الحصة ظلت منخفضة نسبيًا عند 0.47 في المائة.





وعزا البنك مرونة المقترضين إلى انخفاض معدلات البطالة ومستويات الادخار المرتفعة، لكن تدهور متأخرات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية يعكس تصاعد ضغوط تكلفة المعيشة.





لم تعلن البنوك الثلاثة الكبرى الأخرى بعد عن نتائجها للعام بأكمله، ولكن يوجد زيادات في جميع الأرباح المسجلة في أحدث تقارير الأرباح نصف السنوية.



في مايو، أعلنت Westpac أن أرباحه في النصف الأول ارتفعت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 4 مليارات دولار.





سجل تقرير NAB نصف السنوي أرباحًا تزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 17 في المائة.





ارتفعت أرباح ANZ بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 3.8 مليار دولار في نفس الفترة



كيف تستفيد البنوك من أزمة تكلفة المعيشة؟

وفقًا لتقرير بنك الكومنولث، أرباح CBA ترجع جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون.





وقال تيم هاركورت، كبير الاقتصاديين في جامعة التكنولوجيا في سيدني، إن هيمنة البنوك الأربعة الكبرى تمكنها من تحقيق أرباح عالية باستمرار وتمرير زيادات أسعار الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.





«تتصرف البنوك نوعًا ما كحزمة صغيرة. أعتقد أنه إذا كان لديك المزيد من المنافسة، فمن المحتمل ألا يتمكنوا جميعًا من تمرير أسعار الفائدة بهذه السهولة».





وقال هاركورت إن ارتفاع أسعار الفائدة والاستثمارات الناجحة من العوامل الرئيسية في أرباح البنوك.





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