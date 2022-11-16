كيف تعرف أنك أصبحت أستراليًا حقيقيًا؟

تقصير كلماتك





ستعلم أنك أصبحت أستراليًا حقيقيًا عندما تجد نفسك تختصر الكلمات دون قصد. يشتهر الأستراليون في جميع أنحاء العالم بلغتهم الإنجليزية العامية الملونة واختصار الكلمات.





وكان للسيد محمد الجوهري، مهندس كهربائي، تجربة فريدة مع الكلمات الأسترالية المختصرة.





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"كنا في أحد اجتماعات العمل، وقُدم لنا تعليمات بالبدء بـ ” Discos" قبل انجاز المهمة الموكلة إلينا".





"كمهاجر أنحدر من أصول عربية،” Discos" بالنسبة لي تعني أماكن أو نوادي الرقص الليلية".





"صدمتي كانت كبيرة، وتساءلت.. لما علينا التوجه للديسكو قبل البدء بالعمل؟ فاض بي الصبر وسألت أحد زملائي، فقال لي انها كلمه مختصرة لـ disconnect switches أي فصل المفاتيح الكهربائية".



استخدام روح الدعابة الأسترالي





على الرغم من أن الطبيعة ليست سيئة في أستراليا الآن كما يتم تصويرها في كثير من الأحيان، كان على الأستراليين محاربة العوامل البيئية لفترة طويلة. وبسبب هذا، طور الأستراليون روحًا لا تقهر وروح الدعابة الساخر المشهور عالميًا.





ولدى الأستراليون حس فكاهة مميز، ومن أبرز المواضيع التي يستخدم فيها الأستراليون السخرية هو عند الحديث مع الأصدقاء، ولكن بنية صافية بالطبع.





وتعد تلك السخرية المتبادلة علامة على متانة العلاقات بين الأصدقاء.



وعلى الرغم من فخر الأستراليين بأنفسهم، إلا أنهم دائما ما يستخدمون وسيلة السخرية على أنفسهم كجزء من روح الفكاهة وعدم الرسمية التي تميز هذا الشعب، وأيضا لفك الحرج عند التعارف وجعل الحديث أكثر أريحية.





يعكس هذا النوع من السخرية بعد الصفات الأصيلة في الشعب الأسترالي، مثل الاسترخاء وعدم الرسمية والبعد عن التباهي والتواضع، وهي كلها صفات محمود في الثقافة الأسترالية.



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جنون الرياضة





الاستراليين يحبون رياضاتهم، اذ تمتلك أستراليا بعضًا من أفضل الفرق الرياضية في العالم في مجموعة واسعة من الرياضات. يتمتع الرجال والنساء الأستراليون بإمكانية الوصول إلى المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي. لذا، سواء كنت تحب لعبة الكريكيت أو اتحاد الرجبي، أو دوري الرجبي، أو كرة القدم، أو ألعاب القوى، أو أي رياضة أخرى، فأنت تعلم أنك أسترالي حقيقي.





يلعب الإعلام دورا مهما في المشهد الرياضي الأسترالي، حيث يتم بث العديد من الأحداث الرياضية على الراديو والتلفزيون مجانا. وهناك العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية المتعلقة بالرياضة، بالإضافة إلى العديد من المجلات المخصصة للرياضة فقط.





كدولة، تنافس أستراليا في العديد من الأحداث الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية الرئيسية والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما استضافت البلاد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مرة في ملبورن (1956) ومره في سيدني (2000)، بالإضافة إلى ألعاب الكومنولث في خمس مناسبات أخرى.



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الايمان بأن الجميع يستحق "فرصة عادلة"





إحدى القيم الأساسية الأسترالية هي منح الجميع "فرصة عادلة". هذا يعني في الأساس أن الاستراليين يعتقدون أن كل شخص في العالم يستحق فرصة عادلة فيما يريدون تحقيقه أو كيف يريدون أن يعيشوا حياتهم. عندما تبدأ في تصديق ذلك، فأنت تعلم أنك أصبحت أستراليًا حقيقيًا.





أنت تعرف كلمات Waltzing Matilda





غالبًا ما يشار إلى هذه التحفة الفنية بالنشيد الوطني غير الرسمي لأستراليا. وهو يصف المتجول الذي يستكشف المناطق النائية الأسترالية والأدغال مع "ماتيلدا" (نوع من حقيبة الظهر). إذا كنت تغني مع الأغنية وتشعر بشعور غامض دافئ في كل مرة تسمع فيها الأغنية في مكان ما، فأنت تعلم أنك أصبحت أستراليًا حقيقيًا.



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