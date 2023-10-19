Analysis

رغم ارتفاع أسعار الوقود: لماذا يصر الأستراليون على شراء سيارات الدفع الرباعي

تعتبر السيارات الرياضية مستهلكا أكبر للوقود وتنبعث منها كميات أكبر من الكربون مقارنة بالسيارات العادية، لكن مبيعاتها ارتفعت بشكل كبير في أستراليا.

Cars being driven along a motorway.

Every second vehicle bought in Australia is now an SUV. Source: AAP / Darren England

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تستهلك سيارات الدفع الرباعي وقوداً أكثر من السيارات العادية بنسبة تصل إلى 25% لكل كيلومتر.

ويزيد وزن هذه السيارات عن السيارات العادية، حوالي 100 كيلوغرام، حيث ينبعث في أستراليا الكربون من سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم بنسبة 14% أكثر من السيارات العادية متوسطة الحجم.

ومع ذلك، فإن الأستراليين يشترون سيارات الدفع الرباعي بمعدل لم يكن من الممكن تصوره قبل عقد من الزمن.
وشكلت سيارات الدفع الرباعي 57% من مبيعات السيارات الجديدة في أستراليا في آب/أغسطس هذا العام، في حين أخذت سيارات الركاب العادية 17% فقط من هذه النسبة.

وبقدر ما أصبحت سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الجديدة شائعة جداً في البلاد، تفكر هيئة المعايير الأسترالية في زيادة طول موقف السيارات بمقدار 20 سم.

A promotional photo shows a Jeep SUV parked on the top of a grassy hill overlooking a lake
Several years ago, Jeep stretched its standard Grand Cherokee to make room for a seven-seat variant, taking the overall length to more than 5.2 metres. Credit: Jeep Australia / PR Image
وقد زادت مشتريات سيارات الدفع الرباعي حتى مع ارتفاع أسعار البنزين، وقد تم اقتراح ضرائب إضافية للمساعدة في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والتي تسببها سيارات الدفع الرباعي أكثر من السيارات العادية.
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نشر في: 19/10/2023 2:27pm
By Peter Martin
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: The Conversation
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