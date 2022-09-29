كم من المعلومات الشخصية ينشرها الأستراليون عبر الإنترنت وكيف نحمي بياناتنا؟

النقاط الرئيسية: يحاول ملايين الأستراليين الآن حماية بياناتهم بعد اختراق Optus

أشار خبراء الأمن الإلكتروني إلى أن العديد منا يشارك معلومات شخصية للغاية عن غير قصد كل يوم

يمكن أن يكشف تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو محرك البحث عن تفاصيل المكان الذي تعيش فيه وتاريخ ميلادك وعنوان بريدك الإلكتروني الشخصي

كل يوم، سواء أدركنا ذلك أم لا، فإننا نشارك





عندما نقوم بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء عملية شراء عبر الإنترنت، أو الدخول إلى المواقع المصرفية أو الطبية، أو دفع الفواتير، أو حتى استخدام التنقل عبر الإنترنت، يمكن لجميع هذه المنصات الوصول إلى بياناتنا وتخزينها.





يحاول ملايين الأستراليين الآن حماية بياناتهم بعد اختراق Optus، مما أدى إلى وصول المتسللين إلى المعلومات الشخصية للعملاء بما في ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر وأرقام Medicare.





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بينما تم الحصول على البيانات في خرق Optus بشكل غير قانوني وقيل إنها تمت مشاركتها على الويب المظلم أشار خبراء الأمن الإلكتروني إلى أن العديد منا يشارك معلومات شخصية للغاية عن غير قصد كل يوم.





إذن ما مقدار البيانات التي يقدمها الأستراليون وكم نحن معرضون للخطر؟





نطاق البيانات عبر الإنترنت واسع للغاية، وسيختلف نوع المعلومات المتاحة اعتمادًا على مدى استخدامك للإنترنت وإعدادات الأمان الخاصة بك.





وفقًا لمعلق التكنولوجيا جيف كواتروماني، فإن الكثير منا يتبرع بمنح معلوماته بانتظام بأكثر مما ندركه.





يمكن أن يكشف تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو محرك البحث عن تفاصيل المكان الذي تعيش فيه وتاريخ ميلادك وعنوان بريدك الإلكتروني الشخصي ومكان العمل وتفاصيل عن شريكك أو عائلتك.





وقال: «نحن نشارك الكثير من البيانات عبر الإنترنت، بشكل طوعي وعلني جدًا أيضًا... هناك الكثير من المعلومات عنا التي من المحتمل أن نعتبرها معلومات حساسة نشاركها فعليًا بشكل علني جدًا بالفعل».



ما الذي يمكن أن يفعله شخص ما ببياناتك؟

قال البروفيسور دالي جعفر، الأستاذ والمدير التنفيذي لمركز الأمن الإلكتروني في جامعة ماكواري، إنه قلق بشكل خاص بشأن البيانات الشخصية المستخدمة في عمليات الاحتيال المعقدة.





يقول كواتروماني إنه يمكن أيضًا استخدام هذه المعلومات للاتصال بالمؤسسات المالية والوصول إلى الحسابات المصرفية.





وقال: «عندما نفكر في ما شاركناه طوال وقتنا، على وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، نشارك الكثير من المعلومات ولا يزال كل شيء موجودًا هناك إذا لم نذهب ونحذفها».





«لدينا الكثير من المعلومات. نحتاج فقط إلى التفكير في مكان كل شيء وما إذا كنا نعتقد أنها ستكون مشكلة في المستقبل أم لا.»



ما هي شبكة الويب المظلمة وما علاقة ذلك بالبيانات؟

بعد خرق بيانات Optus، كانت هناك أيضًا مناقشات حول البيانات التي يتم توزيعها عبر «الويب المظلم».





يشير الويب المظلم إلى ركن من أركان الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال برامج متخصصة ويسمح للمستخدمين بالبقاء غير قابلين للتعقب.





يقول البروفيسور جعفر إن الويب المظلم «حقيقة مؤسفة» عندما يتعلق الأمر بكيفية مشاركة البيانات وبيعها عبر الإنترنت.





وقال: «هناك سوق بيانات هناك إنها حقيقة واقعة - الويب المظلم للأسف هو حقيقة لكيفية مشاركة البيانات ونوع مختلف من البرامج النصية ونماذج وتقنيات تنفيذ الهجمات وبيعها هناك».





قال البروفيسور جعفر إن المستخدمين يطبقون تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) أو الشبكة متعددة الخطوات لإخفاء هويتهم والمكان الذي يتصلون منه.





يقوم أعضاء المنتديات بعد ذلك بإنشاء اتصالات لمشاركة البيانات، حيث تتم المعاملات غالبًا عبر العملات الرقمية المشفرة التي يصعب تتبعها.



ما المدة التي تقوم فيها الشركات بتخزين بياناتك؟

من السهل افتراض أنه بمجرد أن تتوقف عن العضوية في شركة أو إذا توفيت، فإنها ستحذف بياناتك على الفور، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة.





يقول كواتروماني إن الشركات غالبًا ما تحتفظ ببيانات العملاء لعدة سنوات لأسباب قانونية وتقنية.





وقال: «في بعض الأحيان يجب الاحتفاظ بالبيانات، سواء كان ذلك لأغراض قانونية أو سجلات المعاملات المالية وأشياء من هذا القبيل».



ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية بياناتنا؟

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في توخي المزيد من الحذر مع بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، فإن كواتروماني لديه العديد من الاقتراحات:



إعداد المصادقة الثنائية: المصادقة الثنائية تعني أنه حتى إذا كان شخص ما يعرف عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، فسيحتاج أيضًا إلى رمز إضافي يتم إرساله إلى هاتفك المحمول. يمكن إعداد هذا على منصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني.



احذر مما تشاركه علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي: ضع في اعتبارك تقييد مشاركاتك بحيث تقتصر على أصدقائك فقط، وتقليل دائرة أصدقائك عبر الإنترنت، وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية أو الكشف عنها عبر الصور. يمكن للصور البريئة مثل صورة المدرسة للطفل أو حفلة عيد ميلاد أن تكشف عن غير قصد عن العديد من التفاصيل الشخصية الخاصة بك.



احذر من مقدار المعلومات التي تطلبها مواقع الإنترنت: عندما تقوم بالتسجيل للحصول على خدمة أو تسليم، خذ لحظة للتفكير في مقدار البيانات التي يحتاجون إليها حقًا. على سبيل المثال، إذا اشتريت منتجًا عبر الإنترنت، فلن تحتاج الشركة إلى معرفة معلومات مثل تاريخ ميلادك.



استخدم المواقع الآمنة عند التسوق عبر الإنترنت: بعض مواقع الويب أكثر أمانًا من غيرها. على سبيل المثال، عندما يحتوي موقع الويب على صورة قفل بجوار عنوان URL ويبدأ العنوان بالحروف «https»، بدلاً من العنوان الذي يبدأ بـ «http»، فهذا يعني أن المعاملة آمنة ومشفرة.



استخدم التطبيقات المصرفية: عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكن أن تكون تطبيقات الهاتف المحمول أكثر أمانًا من المتصفح. يمكن تتبع متصفح الكمبيوتر أو اختراقه بسهولة أكبر، بينما تتطلب تطبيقات الهاتف المحمول عادةً إما بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه لفتح الهاتف بالإضافة إلى تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي.

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