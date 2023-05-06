الكشف عن راتب أول رئيسة تنفيذية لشركة كانتاس، وانتقادات تقول هذا: "مثال على فجوة الأجور بين الجنسين"

النقاط الرئيسية: كشفت كانتاس عن الراتب للرئيسة التنفيذية الجديد فانيسا هدسون

ستحصل فانيسا على راتب قدره 1.6 مليون دولار، بينما كان راتب جويس الأساسي 2.17 مليون دولار

ستتقاضى الرئيسة التنفيذية الجديدة أجر إجمالي قدره 5.76 مليون دولار بما في ذلك المكافآت

كشفت كانتاس عن حزمة رواتب للرئيسة التنفيذية الجديد، حيث من المقرر أن تحصل فانيسا هدسون على راتب قدره 1.6 مليون دولار.





هذا وكان يتقاضى الرئيس التنفيذي السابق آلان جويس راتبًا يبلغ 2.17 مليون دولار، بزيادة 25 في المئة تقريبًا عن فانيسا.





ووفقًا لشركة كانتاس، فإن فانيسا التي تشغل منصب المدير المالي لمجموعة Qantas والتي شغلت عددًا من المناصب التنفيذية في الشركة على مدار 28 عامًا، سيكون لها إجمالي الأجر المستهدف 5.76 مليون دولار.





ويشمل إجمالي الأجر المستهدف مكافآت قصيرة وطويلة الأجل، مع الأجر الفعلي الذي يتم الحصول عليه اعتمادًا على تحقيق شركة Qantas لسلسلة من الأهداف بما في ذلك المالية والسلامة والبيئة.





وسيُطلب من المساهمين في شركة كانتاس التصويت على مكافأة الرئيس التنفيذي في الاجتماع العام السنوي للشركة في تشرين الثاني/نوفمبر.



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هل تتقاضى فانيسا هدسون أجرًا أقل من آلان جويس؟

كان لدى آلان جويس، الذي سيتقاعد في تشرين الثاني/نوفمبر، أجرًا إجماليًا قدره 8.4 مليون دولار في سنته الأخيرة في هذا المنصب، أي أعلى بنسبة 30 في المئة من أجر هدسون في عامها الأول.





وعندما بدأ السيد جويس منصب الرئيس التنفيذي، كان أجره الأساسي الأولي هو 2 مليون دولار، بينما كان إجمالي أجره 5.25 مليون دولار.





وكان أجره الأساسي أقل بنحو 24 في المئة من سلفه جيف ديكسون، بينما كان إجمالي أجره المستهدف أقل بنحو 22 في المئة.





ووصفت إليزا ليتلتون، كبيرة الاقتصاديين في مركز العمل المستقبلي التابع للمعهد الأسترالي، الفرق في الأجور بين السيدة هدسون والسيد جويس هو مثال على فجوة الأجور بين الجنسين.





وقالت لـ SBS News: "إنه لأمر مروع أن نرى مكانًا رفيع المستوى تكون فيه فجوة الأجور بين الجنسين واضحة جدًا".





"القضية الرئيسية هي أن راتبها القادم أقل من الراتب القادم للرئيس التنفيذي السابق، على الرغم من أنه تولى المنصب في عام 2008".



Vanessa Hudson will become the next CEO and Managing Director of Qantas. Source: AAP / Dan Himbrechts ولا تشمل فجوة الأجور النساء اللاتي يحصلن على أجر أقل من الرجال مقابل أدوار مماثلة فحسب، بل تشمل أيضًا النساء اللائي يشغلن مناصب أقل في الأدوار القيادية وفي مجالس الإدارة.





وقالت ليتلتون: "إنها تعكس حقيقة أننا بطريقة أو بأخرى، لا نقدر عمل المرأة كعمل الرجل".



ماذا قالت شركة كانتاس عن راتب الرئيس التنفيذي؟

في بيان، قالت كانتاس إن الاتجاه طويل الأجل في الشركات الأسترالية وعلى مستوى العالم هو أن يحصل الرؤساء التنفيذيون الجدد على راتب ابتدائي أقل من الراتب النهائي لسلفهم، والذي عادة ما يزيد خلال فترة عملهم بما يتماشى مع الخبرة والأداء.





وقالت كانتاس إنه عندما تم تعيين آلان جويس كمدير تنفيذي، فقد حصل أيضًا على راتب أقل بنسبة 25 في المئة من سلفه، كما أن إجمالي رواتب السيدة هدسون أعلى بحوالي 500 ألف دولار من السنة الأولى لألان كرئيس تنفيذي.





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