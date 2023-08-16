ما هي الجوائز المالية التي ستحصل عليها الفائزات بكأس العالم للسيدات هذا العام؟

النقاط الرئيسية: إجمالي الجوائز المالية لبطولة السيدات بلغ 110 مليون دولار أمريكي (170 مليون دولار)

لا يزال هناك تفاوت صارخ بين الجوائز المالية التي تمنح للنساء مقارنة بنظرائهن من الرجال

هذا العام ستخصص FIFA أيضًا مدفوعات فردية للاعبات بالإضافة إلى ما ستكسبه فرقهن

صنعت الماتيلداس التاريخ في كأس العالم للسيدات FIFA ، ويستعد الفريق الآن للمنافسة على المركز الثالث.





أسفرت البطولة لهذا العام عن موجة كبيرة من الدعم للمنتخب الأسترالي وللرياضة النسائية وسط أرقام قياسية للجماهير وتقييمات البث ومبيعات القمصان.





وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك تفاوت صارخ بين الجوائز المالية التي تمنح للنساء مقارنة بنظرائهن من الرجال.





فيما يلي مقدار ما ستحصل عليه الفائزات إلى جانب حقائق أخرى حول كأس العالم للسيدات.



ما هي الجائزة المالية المقدمة لكأس العالم للسيدات؟

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت هيئة كرة القدم العالمية FIFA، الجهة المنظمة لكأس العالم، أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة السيدات بلغ 110 مليون دولار أمريكي (170 مليون دولار).





مبلغ هذا العام هو أربعة أضعاف مبلغ 30 مليون دولار أمريكي الذي قدم في عام 2019، وحوالي سبع مرات أكثر من المبلغ الذي تم تقديمه عام 2015 عندما كان الإجمالي 15 مليون دولار أمريكي.





على الرغم من ذلك، لا يزال هذا المبلغ يمثل حوالي ربع مبلغ 440 مليون دولار أمريكي (682 مليون دولار) الذي تنافست عليه فرق الرجال في قطر العام الماضي.



Total prize money on offer for the 2022 Men's World Cup and the 2023 Women's World Cup. Source: SBS سيتم توزيع إجمالي أموال الجائزة على اتحادات كرة القدم للفرق الـ 32 المشاركة في البطولة بناءً على المخصصات التي أعلنها FIFA.





فوز فريق ما في نهائي يوم الأحد يعني حصول الهيئة الإدارية لكرة القدم على 4.3 مليون دولار أمريكي (6.6 مليون دولار). ويقارن هذا بمبلغ 42 مليون دولار أمريكي (64.6 مليون دولار) الذي كسبته الأرجنتين لفوزها ببطولة الرجال العام الماضي.





هذا العام ستخصص FIFA أيضًا مدفوعات فردية للاعبات بالإضافة إلى ما ستكسبه فرقهن.





ستكسب اللاعبات ما لا يقل عن 30,000 دولار أمريكي (47,000 دولار أمريكي) لكونهن جزءًا من مرحلة المجموعات، ويزداد هذا المبلغ بناءً على تقدمهن خلال البطولة.





تجاوز الدور ربع النهائي في انتصارهم الرائع على فرنسا سيعني أن كل فريق ماتيلداس سيكسب ما لا يقل عن 90 ألف دولار أمريكي (140 ألف دولار).



Prize money for FIFA Women's and Men's World Cups since 2006. Source: SBS قبل البطولة قام فريق ماتيلداس بمخاطبة هيئة FIFA بشأن التفاوت في أموال الجوائز في بيان فيديو من اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا (PFA).





وقد تمكنت الماتيلداس من خلال المفاوضة الجماعية من الوصول إلى اتفاق مع اتحاد الكرة يضمن لعب اللاعبات وفق نفس الشروط ولكن مع استثناء واحد حيث تقدم الفيفا للسيدات ربع الجوائز المالية فقط التي تقدمها للرجال.



The US won the 2019 Women's World Cup after being the Netherlands in the final in Lyon, France. Source: Getty / Marc Atkins تهدف FIFA إلى تكافؤ الجوائز المالية بحلول كأس العالم للرجال والسيدات المقبلين في 2026 و 2027 على التوالي، وقد ساعده في ذلك قرار فصل حقوق البث للسيدات عن الرجال لأول مرة.



كم عدد الأشخاص الذين حضروا كأس العالم للسيدات حتى الآن؟

شهدت بطولة كأس العالم للسيدات هذا العام حضورًا قياسيًا حتى الآن - وتستمر الأرقام في النمو.





وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن FIFA، تم بيع 1.77 مليون تذكرة وبلغ إجمالي حضور المباريات في 60 مباراة من أصل 64 مباراة 1,734,028.





كان أعلى عدد من الحضور في المباريات حتى الآن 75784 في ثلاث مناسبات (في كل مرة في سيدني)، بمتوسط 28900.



Match attendance across Women's World Cups from 1991 to 2023. Source: SBS كان الرقم القياسي السابق هو 1,353,506 شخصًا حضروا البطولة المكونة من 52 مباراة في كندا في عام 2015. في آخر بطولة لكأس العالم للسيدات في فرنسا عام 2019، حضر 11131312 مشجعًا 52 مباراة، بمتوسط حضور بلغ 21765.





وقد اجتذب فريق ماتيلداس أرقامًا قياسية، مع فوزه بركلات الترجيح مساء السبت على فرنسا أصبح البرنامج الرياضي التلفزيوني الأعلى تقييمًا في العقد الماضي ، وفقًا للقناة السابعة.





تظهر الأرقام الأولية أن ما معدله 4.17 مليون شخص كانوا يشاهدون المباراة في بريزبين، مع ذروة جمهور بلغت 7.2 مليون شخص.





تابع حوالي 472,000 شخص آخر منصة البث 7plus التابعة لشركة Seven، مما يجعلها أفضل حدث بث على الإطلاق في أستراليا.



Preliminary television ratings show an average of about 4.17 million people were watching the Matildas take on France. Source: SBS لا تعكس هذه الأرقام مشاهدة المشجعين في الأماكن العامة أو المشاهدين الذين شاهدوا المباراة على Optus Sport.



كم عدد قمصان ماتيلداس التي تم بيعها؟

يشتري مشجعو ماتيلداس قمصان بأرقام «قياسية»، وفقًا لشركة Nike، إحدى أكبر شركتين لتصنيع متطلبات كرة القدم النسائية.





وفي يوم الأربعاء، قالت نايكي إن هناك طلبًا غير مسبوق على قميص الفريق، حيث تم بيعه ا:ثر بـ13 مرة حتى الآن في السوق الأسترالية مقارنة بما تم بيعه قبل وأثناء وبعد بطولة 2019.





لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول لماذا قمصان حراس مرمى كأس العالم للسيدات ليست متاحة للبيع.



من فاز بكأس العالم للسيدات من قبل؟

تم الاعتراف رسميًا بكأس العالم للسيدات من قبل FIFA في عام 1991، مع دخول البطولة نسختها التاسعة في عام 2023.





كانت الولايات المتحدة الأمريكية قوة مهيمنة، حيث حصلت على أربعة ألقاب في البطولات الثماني الأولى: 1991 و 1999 و 2015 و 2019.





تشمل الدول المنتصرة الأخرى النرويج (1995) وألمانيا (2003 و 2007) واليابان (2011).



Past winners of the FIFA Women's World Cup since 1991. Source: SBS

ما الفرق التي حققت أول فوز لها في بطولة كأس العالم هذا العام؟

سجلت العديد من الفرق - والمشاركين الجدد في البطولة - أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم للسيدات هذا العام.





بدأت نيوزيلندا مشوارها بالفوز 1-0 على النرويج في المباراة الافتتاحية للمجموعة A - أول فوز للفريق في كأس العالم للسيدات FIFA.





كما حققت جامايكا أول فوز لها على الإطلاق في البطولة، حيث هزمت بنما 1-0 في مرحلة المجموعات. أصبح الفريق أول دولة كاريبية تصل إلى دور الستة عشر، بعد أن أنهت حملة البرازيل بالتعادل 0-0. لقد انسحبوا بخسارة 1-0 أمام كولومبيا.



Several teams have had their first World Cup win in this year's tournament. Source: SBS ظهر المغرب لأول مرة كأول فريق عربي يتأهل إلى البطولة - ولم تتوقف صناعة التاريخ عند هذا الحد. بعد الخسارة الافتتاحية 6-0 أمام ألمانيا، فازت لبؤات الأطلس على كوريا الجنوبية 1-0 في ثاني مواجهة لها في دور المجموعات - أول فوز لها في كأس العالم للسيدات.





كما دخلت اللاعبة نوهيلا بنزينا التاريخ باسم أول امرأة ترتدي الحجاب في البطولة . فازت فرنسا على المغرب في مباراة دور الستة عشر.





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